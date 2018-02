Jääretkel osales ligi 70 matkajat (GALERII)

Eesti looduskaitse seltsi Saaremaa osakonna, Saaremaa merekultuuri seltsi ja MTÜ Kolme Päeva Jooks eestvõtmisel toimunud ja vabariigi sajandale sünnipäevale pühendatud 8 kilomeetri pikkusel jääretkel Kuressaare lahe ja Linnulahe jääl osales hinnanguliselt 70 matkajat.





Päiksepaistelisel kargel hommikul ütles Tori jõe kergliiklussillal matkajaile tere tulemast loodusemees Leo Filippov, kes tutvustas marsruuti ja külastatavaid paiku. Leo sõnul andis matkaidee Reet Viira ühendusest Saaremaa Kodukant.

Reedal omakorda oli äärmiselt hea meel, et tema kokkulepe ilmataadiga pidas ja rajaleminejaid oli mitmest Saaremaa paigast, lisaks loodushuvilised Tallinnast. Aastakümneid Looduse omnibussiga huvireise korraldanud Jaan Riis oli seekord sihtpunktiks valinud Saaremaa. Tõsi küll, tallinlased täispikka rada ei läbinud. Nemad liitusid saarlastega Loode tammikus, saades osa Linnulahe retkest.

Matkajuht ja harrastusornitoloog Hillar Lipp andis stardipaigas teada, et 1887. aastal lasti Tori jõe suudmes maha haruldane lind, luitsnokk-iibis. Lastud linnust tehti topis ja praegu saab seda näha Tartu ülikooli loodusmuuseumis.

Esimene pikem peatus tehti 2003. aastal valmis saanud Loode linnuvaatlustorni juures. Seal jagas matkajaile selgitusi taas Hillar Lipp, kes rääkis ka ajaloolisest Tori kalurikülast, Loodes asunud Port Arthuri sadamast, sealsest suvekohvikust, kuhu patisaksad Kuressaarest väljasõite tegid. Juttu tehti ka punaväelaste rannakaitserajatistest, Balti laevastiku laskemoonaladudest, kunagisest Loode kõrtsist ja muust.

Keskpäeval süüdati tammiku parkimisplatsi läheduses juubelilõke. Tervituskõnes rõhutas Reet Viira, et sellel matkal võtab loodus inimesed vastu, pakkudes huvilistele talveilu. “Oleme siin suurte ja võimsate tammede seltsis. Need puud on enam kui saja-aastased. Soovime Eestile jätkuvat arengut ja edu järgmisteks sajanditeks,” ütles Viira.

Häid sõnu tervislikust retkest osavõtjaile ütlesid veel Looduse omnibussiga kohale tulnud Jaan Riis, merekultuuri seltsi esimees Rein Sepp ja kolme päeva jooksu peakorraldaja Tõnu Vaher.

Pärast kerget einet jätkus jääretk Linnulahe jääl. Just selles paigas loodi 1927. aastal Eesti Vabariigi üks esimesi looduskaitsealasid.

Viis aastat tagasi avatud Linnulahe vaatlustorni juures tutvustas Hillar Lipp sealset faunat ja floorat, öeldes, et tänu vaatlustornile külastatakse looduskaitseala aastaringselt.

Retkel süüdati küünal legendikivil, mis loitsitud hiljaaegu meie hulgast taevastele radadele lahkunud armastatud laulja Heli Läätse auks.

“Enesetunne on hea, mis sest, et ka kerge väsimus annab tunda. Ilm soosis, seltskond oli tore. Tuleb meelde, et omal ajal korraldas Saaremaa matkaklubi külmadel lumerohketel talvedel suusamatku Vahasele ja Abrukale. Nüüd taas sellisel tähtsal päeval tundsin samasugust tunnet kui toona,” võttis jääretke kokku meistersportlane matkamises Ülo Roos.