JUHTKIRI: Mees ehitab kirveta silda

Kui palaval suveilmal mõistame sõna “jäätee” all eeskätt jahutavat jooki, siis talvel kerkib silme ette pigem jääkaane saanud meri ja mööda külmunud vett sõitvad autod.

Kui viimaste aastate pehmed talved pole lasknud üle Suure väina jääteed avada, siis tänavu on selleks lootust. Ilmaprognoosi järgi kestavad ju tavalisest krõbedamad miinuskraadid veel vähemalt nädala.

Kui teaks, et see aitab, hoiaks nii mõnigi autojuht pöialt, et ilmaolud jää paksenemist soosiksid. Sest taliteed mööda vuramisel on laevasõidu ees ju mitu eelist. Näiteks ei pea arvestama praamiaegadega – et kas jõuad õigel hetkel praamile või pead ootama järgmist väljumist. Asu aga teele siis, kui sulle sobib. Vaata ainult, et valgel ajal üle jää saad.

Üks oluline ja vahest tähtsaim argument, miks jäätee autoga reisijate seas hinnas, on üsna kopsakas ajavõit. Poole tunni asemel jõuab Muhu ja mandri vahelise vahemaa läbida loetud minutitega.

Üks oluline põhjus – eriti laste silmis –, miks taliteed oodata, on see, et sõit mööda jäätunud merd pole sugugi tavaline kogemus. Igal talvel sellist sõitu ei saa!