Kuressaare linna sajandi ehituseks pürgiva keskväljaku projekteerimis- ja ehitustööde hanke odavaim pakkumine ületas eeldatavat 3,25 miljoni eurost hinda ligikaudu 500 000 euroga.





Hankele “Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd” tuli neli pakkumist. Saaremaa vallavalitsus kinnitas, et madalaim pakkumus ületas eeldatava maksumuse 500 000 euro võrra. Saarte Hääle andmetel tegi odavaima pakkumuse 3,72 miljonit eurot AS Merko Infra. YIT Infra Eesti AS pakkus 3,74 miljonit, AS Trev-2 Grupp 3,96 miljonit ja OÜ RTS Infraehitus 3,79 miljonit eurot. Saaremaa vallavalitsuse määratud eeldatav pakkumine oli 3,25 miljonit ja valiku kriteeriumiks madalaim hind.

Saaremaa abivallavanem Mart Mäeker (fotol) eile tulevikuarenguid ei kommenteerinud, kuna eile vaagiti alles lahendusi, kuidas edasi käituda. Kesklinna uuendustööd peaksid algama juba kevadsuvel 2018 ja lõppema septembris 2019.

Mäekeri sõnul ei ole hanke maksumuse ja pakkumiste hinnavahes midagi erilist. Eeldatav hind määratakse tema sõnul ametnike ja poliitikute kollektiivse töö tulemusena enne hanke korraldamist. “Kuna see on siiski hüpoteetiline, umbkaudne number, siis on loomulik, et õige hind selgub alles hanke käigus,” ütles Mäeker. Tema sõnul on ehitusturg muutuv ja sõltuvalt olukorrast võib hind ka kerkida.

Saarte Hääl võttis ühendust ka madalaima pakkumuse teinud Merko Infraga, kuid ettevõte ei soostunud seoses hankega midagi kommenteerima. Seda põhjusel, et ametlik info hanke tulemuste kohta polnud nendeni veel jõudnud.

Ükski Saaremaa oma ettevõte hankel ei osalenud. Saarte Hääl vestles kolme ehitusalal tegutseva inimesega ja nende sõnul võisid tingimused olla üsna keerulised. Teisalt on ka tööde maht üsna suur. “Meie teame kohalikke olusid ja asjade taustu, võõras vaatab projekti ja otsustab selle pealt,” sõnas üks Saarte Häälega vestelnud inimesi. Olemata küll hanketingimustega põhjalikumalt tutvunud, ei välistanud spetsialistid, et Saaremaa oma ettevõtted poleks erinevate nõuete tõttu üldse löögile pääsenud. Siiski kinnitasid kõik, et raha jääb mingis osas ikkagi Saaremaale. Saare ehitusettevõtted saavad allhanketöid ning kasutatakse ka siinseid materjale ja tehnikaparki.

MIS UUENEB?



Uuendamise aluseks on arhitektuurikonkursi võidutöö “Vaip”, mille taga on arhitektid Häli-Ann Tooms ja Mari-Liis Männik.

Projekteeritav ja ehitatav ala algab Tallinna ja Torni tänava ristmikust ning lõpeb Lossi ja Pargi tänava ristmikuga. Ala sisse jäävad keskväljak ja raekojatagune ala, Raekoja tänav kuni Rae kaupluseni ning turuhooneesine ja -tagune plats kuni Kiriku tänavani.