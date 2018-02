Lähipäevad pakuvad kohati kuni 29 miinuskraadi

Pakaselist ilma jätkub vähemalt terveks nädalaks, kusjuures nädala keskel võib õhutemperatuur kohati langeda 29 miinuskraadini.



Kolmapäeva öösel on selge või vähene pilvisus, vaid rannikul on paiguti pilvine ja sajab vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 12-15 m/s. Külma on 20-26, kohati 29 kraadi, rannikul paiguti 16 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 12-17, rannikul paiguti 10 kraadi.

Neljapäeva öösel on vahelduv pilvisus ja kohati sajab vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s.

Külma on 13-19 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisususega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Põhja-Eestis on külma 7-10, Lõuna-Eestis 1-14 kraadi.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub ida- ja kagutuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Külma on 9-15, kohati 18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub kagutuul 3-9 m/s. Külma on 7-11 kraadi.

Laupäev tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta ja mõõduka idakaare tuulega. Külma on öösel 12-17, jäävaba veega rannikul kuni 10 kraadi, päeval 6-11 kraadi.

Pühapäeval kõrgrõhkkond küll nõrgeneb, kuid jääb servaga Eesti kohale. Idakaare tuul üürikeseks rahuneb. Külma on öösel 15-20 kraadi, sisemaal võib temperatuur kohati paar kraadi madalamale langeda, jäävaba veega rannikul on oodata kuni –10 kraadi. Päeval on külma 5-10 kraadi.