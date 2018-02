Laulu- ja tantsupeole tahab 82 kollektiivi

Laulu- ja tantsupeo Saare maakonna koordinaatori Valve Heibergi (fotol) sõnul on soovi avaldanud 2019. aasta üldlaulu- ja tantsupeol osaleda meie maakonnast 82 kollektiivi.



Üks koor ja tantsurühm on Muhust, Ruhnust on kirja pandud üks koor ning 79 kollektiivi on Saaremaalt. Liigiti jagunevad suurele peole ihkajad järgmiselt: 39 koori, kaks orkestrit, kolm rahvamuusikarühma, 37 tantsurühma ja üks võimlemisrühm.

Palju neist 27. laulupeole ja 20. tantsupeole ”Minu arm” pääseb, seda Heibergi sõnul veel ei tea. Selle väljaselgitamiseks toimub õppeprotsess ning ettelaulmised ja -tantsimised 2019. aasta esimeses pooles kahes maakondlikus eelproovis.

Eesti tähtsaim pidu toimub 4.–7. juulil 2019 Tallinnas.