Lootus Saaremaa ja Hiiumaa jääteele püsib

Läinud kolmapäeval Saaremaa ja Hiiumaa vahel merel tehtud luure annab lootust, et üle mitme aasta võidakse tänavu talvine jäätee ikkagi avada. Seda ei tea aga enne kindlalt, kui järjekordne kontrollkäik jääle selle nädala teises pooles on tehtud.



Maanteeameti Saaremaa peaspetsialisti Aivar Valdna sõnul on ilm jääteed küll soodustav, ent seni pole teed veel avatud. “Saaremaa ja Hiiumaa vahel saime umbes neli kilomeetrit minna ning kaks viimast mõõtmist näitasid seal jää paksuseks 14 cm,” kõneles Valdna. “Hästi palju on ka rüsi ääres, üle kahe kilomeetri vähemalt.”

Valdna sõnul on jää samas kohati ka paksem. “Eespool olid 20 cm mõõtmisaugud ja paar kohta olid isegi üle 20 cm paksused, aga edasi on õhem. Meilgi läks juba ohtlikuks, ei olnud mõtet edasi minna,” rääkis ta.

Et jäätee võiks avada, peab jää paksus olema Aivar Valdna sõnul minimaalselt 24 cm. Rüsi korral on tarvis jääle minna aga raskema tehnikaga, seega peaks jää tegelikult veelgi paksem olema. “Kerge tehnikaga seda ära ei lükka,” tõdes ta. Nõnda minnaksegi selle nädala teises pooles uuesti vaatama ja mõõtma, kuidas kenad krõbedad külmakraadid merejääle nädala jooksul kasuks on tulnud.

Ennustada ei julgenud maanteeameti Saaremaa peaspetsialist praeguse seisuga siiski veel midagi. “Külma on vahepeal küll olnud, aga vahepeal on hästi palju ka lund sadanud. Mis see kohev lumi jääga teeb, ei oska öelda,” arutles ta. “Kui lootust poleks, siis ei uurikski asja, aga ennustada tõesti ei tahaks.”

Virtsu ja Kuivastu vahel jääluuret tehtud ei ole. “Nädalapäevad tagasi sõitsid sealt alles laevad läbi. Suure tõenäosusega minnakse sinna vaatama kas reedel või järgmisel esmaspäeval,” tähendas Aivar Valdna.

Sama kinnitas ka maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla. „Virtsu–Kuivastu trassile plaanime uuringut selle nädala lõpus, siis saab anda ka vastused,“ kinnitas ta. Alates eilsest peatas veeteede amet laevaliikluse ka kõikidel maanteeameti jääteede rajamise aladel.

Viimati õnnestus tema sõnul Saaremaa ja Hiiumaa vahel jäätee avada mõni aasta tagasi. Siis aga oli õnne mööda jääd saarelt saarele sõita vaid üks napp päev. “Ajakirjanikud said üle käia ja järgmine hommik oli 4–5-meetrine pragu lahti ning tee pandi kinni,” meenutas ta.

Eesti ilmateenistuse andmeil püsib selle nädala esimesel poolel Eesti kohal jäine arktiline õhumass. Temperatuurid varieeruvad kogu nädala jooksul –6st kuni –28 kraadini. Kõige külmem tõotabki praeguse prognoosi kohaselt tulla kolmapäeva öö. Õhutemperatuur langeb siis –22st kuni –28 °C-ni, jäävaba veega rannikul aga kuni –16 °C.