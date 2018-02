LUGEJA KIRI: Kõige suurem sõber

Teraapiakoer Mia on Kuressaares kahtlemata kõige rohkem lastest sõpru omav koer. Palju sõpru on ta aastate jooksul raamatukogus lugema õpetanud. Rohkelt on ta sõpru saanud ka toredatel üritustel osaledes, lasteaedades ja koolides käies.



Ükski väike süda ei suuda Mia vastu külmaks jääda. Täiskasvanud ei suuda aga ära imestada, kui rahulik ja kannatlik üks koer ikka olla võib!

Sõbrapäeva paiku käis Mia külas Ristiku lasteaias Rukkilillede rühmas ja sai oma sõprade nimekirja juurde toatäie väikseid lapsi.

Mia tulekust ette teades olid lapsed juba enne seda ärevil. Mia perenaine Ly andis koera tutvustamiseks mapi toredate fotodega, kust saime vaadata, mida Miale teha meeldib, mis teda huvitab.

Ja kui ta siis kohale jõudis – mida kõike ta oskas! Küll see oli põnev. Kui algul mõni laps ka tundus veidi pelgavat, siis peagi julgesid kõik Miaga koos mängida ja trikke teha.Koos veedetud tunnike möödus linnulennul. Mia perenaine Ly lubas, et kui Rukkililled veidi suuremaks kasvavad, võiksid nad neile veel külla tulla ja juba suuremate lastega mängida. Seda kuuldes ei olnud lahkumine nii kurb.

Tegelikult arvasid lapsed õhtul, et nad on nüüd juba suuremad – nii et Mia võiks juba jälle tulla. Meie uksed ja südamed on avatud. Aitäh, Mia!

Piret Mägi,

Rukkilillede rühma õpetaja