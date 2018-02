Purjus peaga rooli istumine läheb rikastele kallimaks

Valitsus otsustas siduda raskemate väärtegude trahvid inimeste sissetulekuga, mis tähendab, et näiteks autoroolis joobnud peaga vahelejäämine läheb ministripalka teenivale inimesele tunduvalt kallimaks kui madalapalgalisele, kirjutab Postimees.



Kui praegu karistatakse väärtegude eest trahviühiku (ülemmäär 300 trahviühikut) põhimõttel, siis uus palgapõhine süsteem toob mängu päevamäära, mis arvutatakse välja süüdlase keskmise päevase sissetuleku põhjal. Rahatrahvi suurus on siis 3–300 päevamäära, kusjuures minimaalne päevamäär on 5 eurot.

Seadus peaks jõustuma 2019. aasta 1. veebruarist. Trahvisüsteemi muudatus tooks riigieelarvesse igal aastal juurde umbkaudu kümme miljonit eurot.