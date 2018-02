Soomes Espoo sisehallis 11. korda toimunud 24 tunni jooksus läbis Raili Rüütel 180,726 km ja sai esimeseks Eesti naiseks, kes alistas 24 tunni jooksus 180 km piiri.





“Eesmärk oli joosta 24 tundi järjest korralikult, kus väga ei kõnni ja ei maga ning oluline oli vastu pidada,” rääkis viiendat korda ultramaratonil võistelnud Raili Rüütel, lisades, et natuke tahtis ta ka oma isiklikku rekordit parandada.

“Kui lähed starti, siis on sul plaan valmis ja isiklikud lootused, aga võistlus koosneb väga erinevatest nüanssidest, eriti veel kui tuleb joosta saalis ja 390 m pikkusel ringil. See ei ole üldse minu teema ning siseruumides trenn ja võistlemine ei sobi mulle kohe üldse,” märkis Rüütel.

430. ringil ületas Raili Rüütel oma senise isikliku rekordi 167,455 km, mis joostud 2016. aastal ja selle tulemusega oli saarlane Eesti naiste edetabelis kolmas. 2016. aasta sügisest püsinud Karmen Lepa tulemuse 173,319 km ületas Rüütel tund enne võistluse lõppu. Rekord andis saarlasele 33 naise konkurentsis kuuenda koha.

“Tuleb keskenduda täpselt enda asjadele,” selgitas Raili Rüütel. “Kõik asjad, nii vaimsed kui ka füüsilised, peavad klappima ja kõik peab olema enda jaoks läbi mõeldud. Loobumise mõtteid ei saa endale lubada. Kui juba vaimselt hakkab logisema, siis on kindel, et sa ei pea vastu. Iga kümneminutiline paus on nõrkuse märk.”

Rüütli sõnul on tema järgmine eesmärk naiste B-kategooria tulemus ehk 200 km. Sel aastal ta seda enam ei proovi. “Pole mõtet keha ja vaimu nii ära kurnata,” nentis ta. “Järgmisel aastal on aga maailmameistrivõistlused ja vaatame, mis seal juhtuma hakkab.”

Kokku osales võistlusel 117 ultrajooksjat 16 riigist.