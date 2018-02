Saaremaale Tartus raske, kuid tähtis võit

Pühapäeval Tartus mängitud meeste võrkpalli Balti liiga kohtumises Saaremaa ja BIGBANK-i vahel langesid punktid ja geimid vaheldumisi, kuid otsustaval momendil olid kindlamad saarlased, kes võitsid 3 : 2 ja tegid sellega suure sammu põhiturniiri võidu suunas.





Enne mängu oli tabeliliider Pärnu Võrkpalliklubi, kes oli kogunud 24 mänguga 62 punkti. Saaremaa Võrkpalliklubil oli 22 mänguga kogutud 58 punkti. Üks suuremaid takistusi ja võimalik komistuskoht oli saarlaste jaoks mäng kolmandal kohal oleva BIGBANK Tartuga. Pärast võitu on Saaremaal ühe vähem mängitud mängu juures Pärnust 2 punkti vähem, kuid võidukalt tegutsedes võimalus lähikonkurendist mööduda.

“Väga raske mäng,” tunnistas peatreener Urmas Tali. “Ei saa öelda, et asi on klaar. Meil on kolmapäeval ees kodus raske mäng Rakverega ja keerulised mängud Lätis. Me mängime ikkagi liiga võidu nimel ja selleks on vaja, et mängupilt läheks paremaks. Meeste mänguvorm peab olema hea, täna ei olnud.”

Saaremaa alustas koosseisus: Alexander Tusch, Tomaš Halanda, Rauno Tamme, Mihkel Tanila, Konstantin Ryabukha, Siim Põlluäär ja libero Johan Vahter. Saarlased haarasid kohe initsiatiivi, lõid tugevat servi ja nii saadi ette 17 : 9. Samal ajal hakkas üha paremini töötama ka võõrustajate “mängumootor” ja nad vähendasid vahe 21 : 22-le. Enamaks nad suutelised siiski polnud ja võit 25 : 23 kuulus Saaremaale.

Teist geimi alustas Saaremaa küll hästi ja sai 3 : 1 ette, kuid järgnevalt domineeris BIG­BANK, kes võitis geimi 25 : 18. Kolmandas geimis jäid saarlased 1 : 4 taha ja mängu tuli Hindrek Pulk, kelle vedamisel saadi 16 : 13 ette ja võideti geim 25 : 23. Pulga arvele kogunes 10 punkti.

“Mõlemad pooled tegid palju vigu,” tõdes Urmas Tali. “Eks määravaks sai ka see, kuidas kellelgi välja tuli. Nurgaründajate panus jäi täna kehvaks, sealt oleks võinud rohkem tulla ja ka numbrid olid neil kehvad.”

Neljas geim kulges lõpuni punkt-punkti heitluses ja pikema kõrre tõmbas Tartu, kes võitis 25 : 23. Viimases geimis olid kindlamad aga Saaremaa mehed, kes vormistasid numbritega 15 : 9 ka mänguvõidu.

“Eks siin oli teada, et kes oma rünnakud ära lööb, see võidab,” märkis Urmas Tali.

“Eksisime rünnakul vähem kui esimestes geimides, rünnak oli resultatiivsem ja kaitses tõime pallid hästi üles.”

Resultatiivsemad olid Hindrek Pulk 21 ja Tomaš Halanda 16 punktiga.