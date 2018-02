Üle veerandi eluruumidest on tühjad

Statistikaameti andmeil on rohkem kui veerand Saare maakonna eluruumidest asustamata.

Möödunud aastal oli Saare maakonnas 17 758 eluruumi. 4757 neist ehk 26,8% olid asustamata tavaeluruumid. Eesti keskmine näitaja oli 23,9%.

Asustatud eluruumide puhul oli keskmine elanike arv 2,5. Keskmine tubade arv elaniku kohta oli 1,2, keskmine eluruumi pind aga 29,1 m².

Statistikast selgub, et vaid 7% Saare maakonna 17 746 tavaeluruumist on ehitatud sel sajandil – Eesti keskmine näitaja on 10%. Siiski kuulub Saare maakonnale selles tabelis neljas koht. Suurim on sel sajandil ehitatud eluruumide osakaal Harjumaal (16,5%), järgnevad Tartumaa (12%) ja Pärnumaa (9,5%). Jõgevamaal on neid aga üksnes 1,5%.

Kõige rohkem, koguni 25%, on Saare maakonnas neid eluruume, mis ehitatud 1961–1980. 18 protsendi ehitusaeg jääb perioodi 1919–1945. Pea kümnendiku eluruumide ehitusaeg on aga teadmata.