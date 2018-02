Valjalas põles elumaja

Läinud nädalal tuli päästjatel kustutada mitu põlengut. Punane kukk ründas nii sõiduautot kui ka elumaja ja abihoonet.





23. veebruaril kell 21.03 teatati tulekahjust Valjalas, kus põles ühekorruseline elumaja. Hädaabi numbrile helistanu ütles, et nägi majast tulemas suitsu ja kuulis praksumist. Samal ajal kui ta häirekeskusele telefonitsi infot edastas, võttis maja juba leegi üles ning tuli levis kiiresti ja agressiivselt. Väljakutsele reageerisid Kuressaare ja Orissaare päästekomandod, kes saabusid sündmuspaigale üheaegselt. Kui päästjad kohale jõudsid, oli maja juba lausleekides. Appi tulid ka Valjala, Pihtla ja Leisi vabatahtlikud päästjad.

Päästjad alustasid kustutustöödega, hoides ära tule leviku lähedal asuvale kõrvalhoonele. Kustutustööd lõpetati öösel kell 1.20, ent kell 7.15 anti teada, et majast on jälle leeke näha. Päästjate saabudes selgus, et põles umbes ruutmeetrine maja nurk.

Elumajas puhkenud tulekahju tekkepõhjus on praegu veel selgitamisel. Õnneks pääses majas elanud mees eluga, kuna ei olnud tulekahju puhkemise ajal kodus. Maja hävis tules pea täielikult.

25. veebruaril kell 15.16 käisid päästjad väljakutsel Kärlal Jõe tänaval, kus teataja sõnul põles abihoone. Sündmuskohal selgus, et põles kuur mõõtmetega 5x 8 meetrit. Tulekahju kustutati kell 16.18. Tules hävis enamik hoone katusest ja sisemus. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.