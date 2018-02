KALJU EERIK 70: Pensionäril on rohkem aega pühenduda hobidele

70 aastat tagasi küünlakuu 29. päeval sündis mari rahvusest ema ja saarlasest isa järeltulijana Kihelkonna vallas Tammese külas poisslaps, kes sai nimeks Kalju Eerik.

Nüüd tuntakse seda mitmekülgsete huvidega suure pere isa mitte üksnes Kihelkonna mail, vaid mujalgi Saaremaal, ka Mandri-Eestis ja välisriikideski.

Vee all on see mees “ringi kolanud” üle 1500 tunni. Kõrgustest on ta maailma imetlenud paljudes paikades nii kodusaarel kui ka mujal maailmas. Tema fotokogus on tuhandeid unikaalseid pilte. Ta on kirjutanud raamatu ja ehitanud maja.

Teadmisi ja oskusi ei ammuta juubilar üksnes kodutanumalt. Rännuteed on teda viinud kümnetesse riikidesse mitmel mandril. Mehe entsüklopeediliste kirjandusteoste hulk on aukartustäratav. Reisidel ei jäta ta naljalt külastamata ühtegi muuseumi. Kalju raamaturiiulis hakkavad peale eestikeelsete teatmeteoste silma ka võõrkeelsed trükised.

Ja mida kõike tema “instrumentide” kogus leida võib! Üksnes fotoaparaate on tal kümmekond. Ameerikast toodud teleskoop ja NASA keskusest saadud gloobus, on asjad, mida Eestimaalt võtta pole.

Ükski asi tal kasutult toanurgas ei seisa. Eilses vestluses avaldas astronoomiahuviline Erik kahetsust, et meie olud taevalaotuse uurimiseks just kõige paremad ei ole. “Ilmastik ei luba vaatlusi teha. Taevas on pidevalt pilves ja udu segab,” selgitas Kihelkonna mees.

Väimela tehnikumi lõpetanud elektriseadmete spetsialist on oma elutöö teinud kodumajandis Kihelkonnal, olnud sealsamas ka energeetikuametis. Pärast majandite lagunemist hooldas ta mobiiliseadmeid. Elektroonika valdkond pole Kaljule võõras. Kümmekond aastat töötas ta ringhäälingu saatekeskuse Kihelkonna ülekandejaamas.

“Nüüd pensionil olles saan rohkem pühenduda oma hobidele ja kodule. Aeg mängib minu jaoks väga suurt rolli, võimaldades tegelda asjadega, milleks varem aega nappis. Igavust ma ei tunne,” kinnitas energiline juubilar.

Saarte Hääl ja Kadi raadio soovivad juubilarile jätkuvalt erku meelt.