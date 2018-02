Keskväljak lähebki viiendiku võrra kallimaks

Saaremaa vallavalitsus tahab hoolimata Kuressaare kesk­väljaku projekti 20-protsendilisest kallinemisest sõlmida lepingu odavaima pakkumuse tegijaga, kui volikogu selleks loa annab.



“Lepingu sõlmimiseks hanke võitjaga on vaja minna märtsikuus volikokku, et pärast volikogu otsust protsessiga edasi liikuda,” ütles Saarte Häälele abivallavanem Mart Mäeker.

Saarte Hääle andmetel tegi odavaima pakkumuse 3,72 miljonit eurot AS Merko Infra. YIT Infra Eesti AS pakkus 3,74, OÜ RTS Infraehitus 3,79 ja AS Trev-2 Grupp 3,96 miljonit eurot.

Mäekeri sõnul pole mõtet uut hanget korraldama hakata, kuna pakkujate hinnad olid suhteliselt lähestikku.

Saaremaa vallavalitsuse määratud eeldatav pakkumine oli 3,25 miljonit ja valiku kriteeriumiks madalaim hind.

“Eelarvesse planeeritud maksumuse saamiseks tehti projekti põhjal eelkalkulatsioon, mille vaatas üle veel ekspert, kes arvas, et see hind on üle pakutud,” rääkis Mart Mäeker. Ta nentis, et nagu hanke hind näitas, muutub turusituatsioon ehituses kiiresti ja tegelikult kujunes hind eeldatavast ikkagi 20% kõrgemaks.

Kesklinna uuendustööd peaksid algama tänavu kevadel ja lõppema septembris 2019.