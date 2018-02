Kiiruse mõõtmine jõudis uude sajandisse

Kuressaare politseijaoskonna käsutuses on juba veidi üle aasta olnud kõrgtehnoloogiline laserkiirusemõõtja, mis on varustatud ka kaameraga ja fikseerib kiiruseületajad enneolematu täpsusega.





Endine Kuressaare politseijaoskonna patrullpolitseinik, nüüd noorsoopolitseinik Ahto Aulik ütles, et Kuressaare politseijaoskonnal on niisuguseid kiirusemõõtjaid üks. Kõrgtehnoloogiline kiirusemõõtja jõudis ametnike käsutusse möödunud aasta jaanuaris, Aulik läbis seadme käsitsemise koolituse ja on ka teised ametnikud seda kasutama õpetanud.

“Laserkiirusemõõtja on varustatud kaameraga ja kasutust leiab see küllalt tihti. Autost sõidu pealt sellega kiirust mõõta ei saa ja seega kasutame me seda statsionaarseks mõõtmiseks põhiliselt reidide ajal, aga mitte ainult,” rääkis Aulik. Ta lisas, et laserkiirusemõõtja mõõdab kiirust ka näiteks kilomeetri kauguselt ja kaugemaltki. Mida kaugemal objekt on, seda raskem on inimesel seda palja silmaga näha, kuid seadme kaamera suudab näha ka silmale raskelt märgatavat sõidukit. Kuigi enamasti kasutatakse mõõtjat statiivi peal, on võimalik kasutada ka vastavat õlatuge ja käest mõõta. Statiiviga saab tulemuse aga kaugemalt ja kõige kindlamalt.

“Optimaalne miinimumdistants mõõtmiseks on ca 100 meetrit, näiteks kui mõõta kurvi tagant väljuvat sõidukit. Nii jõuab seade auto ära fikseerida ja ametnik saab kiiruseületaja vajadusel ka kinni pidada. Ideaalne on see seade aga pikkadel sirgetel,” rääkis Aulik. “Iseenesest pole see lihtne aparaat – päris nii ei saa, et võtad kätte ja hakkad kohe tööle. Eelnevalt on vaja seadistada näiteks see, mis alas mõõdetakse. Kui mõõtmine toimub 90 alas, siis tuleb seadistada vastavalt, et kaamera hakkaks filmima kohe, kui lähenev auto sõidab lubatust kiiremini.” Enne tööle asumist tehakse seadmele tema sõnul alati ka kontrolltestid.

Niipea kui seade fikseerib kiiruseületaja, hakkab kaamera salvestama, fokusseerides kiiruseületaja peale ja tagades, et maksimaalselt oleks näha nii auto, auto number kui ka autojuht. Kui inimesed on vahel kippunud kiiruseületamise süüdistusele vastu vaidlema, siis nüüd saab kiiruseületaja kaamerast kohe näha vastavat salvestust. Piisab vaid play-nupu vajutamisest.

Auliku sõnul pole selle seadmega mõõtmise korral kellelgi kunagi vastuväiteid olnud. Salvestatud andmetest saab põhjaliku ülevaate koordinaatidest, mõõtja asukohast, liikumise suunast ning mõõdetava auto kohta joonistub välja graafik, mis näitab, millal autojuht kaamerat märkas ja pidurdama hakkas. Kogu info sõiduki kiiruse mõõtmise kohta talletatakse taasesitamist võimaldaval viisil.

“Võiks küll öelda, et see on kiiruse mõõtmise 21. sajand,” nentis Ahto Aulik kokkuvõtteks. LaserCam4 seadmega kiiruse mõõtmise eelis on ka see, et ametnik ei pea kirjutama kiirusemõõtja kasutamise protokolli, mis omakorda vähendab menetluseks kuluvat aega.