Kunstnik Jass Kaselaan vormib mälust teose

Saaremaa muuseumi osalemine projektis “Kunstnikud kogudes” saab aasta jooksul lahenduse skulptor Jass Kaselaane kunstiteoses.





Skulptor Jass Kaselaan viibib juba teist nädalat Saaremaa muuseumis, et tunnetada siinset õhustikku ja saada ideid. Projekt “Kunstnikud kogudes” viib 2018. aasta jooksul kokku kümme Eesti nüüdiskunstnikku ja muuseumi üle Eesti.

Projekti raames tutvuvad kunstnikud muuseumi ajaloo, kujunemise, igapäevase toimimise ja kogudega. Tulemuseks on lühi- või pikaajalisemad sekkumised muuseumi püsiekspositsiooni või muuseumi kogude uudne tõlgendamine, väljapaneku avamise järel käivitub ka haridus- ja publikuprogramm.

Jass Kaselaan ütles Saarte Häälele, et Saaremaa muuseum oli tema täiesti teadlik valik. “Olen lapsepõlves siin korduvalt käinud ja seega oli selline isiklik suhe,” märkis skulptor, kes on juba nädala jagu Saaremaal viibinud. Mis vormis või millise iseloomuga võiks tulevane töö tulla, Kaselaan veel öelda ei osanud. Tema sõnul on kahenädalase tutvumisperioodi tulemusena sündiva teose vorm ehk isegi teisejärgulisem kui selle sisu. Teda huvitab ka protsess, kuidas asjad toimuvad, kui kunstnik tuleb ja alustab kõike nullist.

Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Taniel Varese sõnul on muuseumil samuti huvitav vaadata, kuidas keegi näeb siinset kõrvaltvaataja pilguga. Ta ütles, et kunstnikule on antud sisuliselt vabad käed. Üks eesmärk on sellise pisut ebatavalise lähenemise puhul ka see, et muuseumisse satuks ka selliseid külastajaid, kes seal tavaliselt ei käi.

Jass Kaselaan ütles, et kuigi ta ei tea veel, milliseks vormub tulemus, on tal hakanud muuseumist oma pilt tekkima.

“Ma olen kogu muuseumi hakanud vaatama nagu mingit mälu,” mõtiskles ta. Tema arvates on kõik eksponaadid võrreldavad mälestustega. Osa mälestusi on eksponaatide näol välja pandud, teisi poleks nagu vaja näidata ja need on kogudes peidus.

Kaselaane sõnul pakuvadki talle huvi just need mälestused, mida tavakülastaja ei näe. Ta tõi näiteks, et külastas üht n-ö kolikambrit, kus on hoiul kunagise Viktor Kingissepa majamuuseumi eksponaadid. Aegade muutumise ja ajaloo ümberhindamise tõttu on need mälestused kõrvale heidetud.

“Ma vaatan muuseumi laiema pilguga, kui vaid see, mis siin välja on pandud,” rääkis skulptor. EV100 raames toimuva projekti Saaremaa teos peaks autori sõnul valmima suve poole.