LIHTNE KÜSIMUS: Veebruari lõpus avatakse kuni 7-aastastele…

Veebruari lõpus avatakse kuni 7-aastastele lastele lapsehoiukohtade loomise ja teenusepakkumise toetamise taotlusvoor. Kas Saaremaa vald osaleb ja kui palju toetust küsib?

Merike Pitk, Saaremaa vallavalitsuse meedia­spetsialist:

Kuna Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes “Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” algab alles 26. veebruaril ja kestab 25. aprillini, siis selgitab Saaremaa vallavalitsus välja, kas vallas on vajadus nii uute kui ka selle meetmega võimaldatavate eriilmeliste lapsehoiukohtade järele, samuti kas on olemas teenuse pakkujaid.

Kui selgub, et vajadus ja huvi nende kohtade vastu on olemas, siis esitab vallavalitsus sellesse vooru kindlasti ka oma taotluse. Praegu on seda veel vara öelda.

Samas on vallavalitsus huvitatud, et nii lapsevanemad kui ka võimalikud teenusepakkujad võtaksid ka ise vallavalitsusega ühendust. Oma soovidest teada andma on oodatud ka lapsevanemad, kes oma töö või õpingute tõttu on huvitatud näiteks õhtusest laste hoiurühmast, aga ka väiksematest erirühmadest juhul, kui laps vajab rahulikumat ja toetavamat keskkonda, kui seda pakub suurearvuline lasteaiarühm.

Nii lapsevanemad kui ka võimalikud teenusepakkujad saavad oma ettepanekud ja soovid edastada vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna alusharidusnõunikule Maiu Raunale (maiu.raun@saaremaavald.ee).