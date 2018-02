Miniatuurse Minipoe perenaisel jagub töörõõmu juba 25. aastat

Kuressaare kesklinnas natuke “nurga taga”, Uuel tänaval asuvas kollases majas on juba pea veerandsada aastat tegutsenud Minipood. Märtsi algul saabki see pood täpselt 25 aastat vanaks.





Paljud arvavad, et kaupa on seal vaid päris pisikestele ja sellest ka poe nimes peituv “mini-”, kuid poe juhataja Laivi Siineri sõnul pole see arvamine õige. “Minipood on tulnud lihtsalt sellest, et meil on väike pood, mitte sellest, et me miniasju müüksime,” naerab Siiner.

Tegelikult leiab Minipoest endale midagi selga, jalga, pähe pea igaüks. Nõnda ongi ette tulnud, et poodi astub 3–4-liikmeline perekond sooviga pere kõige pisemale midagi uut osta, kuid siis selgub, et kõik lahkuvad sealt millegi meelepärasega.

Mänguasjad on ajalugu



25 aastat tagasi, kui pood uksed avas, oli sortiment veidi teine. Siis müüdi tõesti suures osas just lastekaupu ning lisaks rõivastele ka mänguasju. Nüüd meenutavad toonast aega vaid mõned mälestuseks jäänud kummist lelud akna vahel, mis seal kõige tillematele klientidele rõõmu valmistavad.

“25 aastat tagasi olid teised ajad. Siis ei olnud eriti selliseid erapoode ja polnud ju üldse suurt midagi saada tegelikult,” meenutab Minipoe perenaine. Niimoodi tekkiski aastate eest poepidamise plaan. “Muidugi oli siis see probleem, kust korralikku kaupa kätte saada, aga nüüd on vastupidi, on kauba üleküllus ja pead suutma valida, mida müüa, mida mitte,” kõneleb Laivi Siiner.

Tuntumad firmad, kelle kaupa Minipood Kuressaares müüb, on Eesti brändide Lenne ja Huppa lasterõivaste tootjad. Sekka satub ka välismaist rõivakraami.

Kui suurtes poodides on ühesuguseid rõivaesemeid väljas mitmes suuruses, siis Minipoes – arvestades jätkuvalt poe väiksust – on müügisaalis esiplaanil igast esemest üks eksemplar. See ei tähenda aga, et teisi suurusi saada poleks. On ikka, tuleb vaid küsida.

Kliendid on aastate jooksul suuresti püsiklientideks saanud või siis vahetub klientuur tänu suust suhu levivale reklaamile. Suuremat reklaami Siinerid ise teinud ei ole. “Tänu klientidele tegutseme, kõik ei ole veel suurtesse kaubanduskeskustesse üle kolinud, käivad ikka väikses poes ka,” tõdeb Laivi Siiner.

Kui suured kaubanduskeskused moodi tulid, käis Minipoe pidajalgi peast läbi mõte, kas on mõtet jätkata ja kuivõrd kliente jagub. Õnneks loobus Laivi siiski loobumise plaanist ja Minipood tegutseb vapralt edasi. “Ja töö on huvitav! Iga päev on isemoodi, mitte üks pole teisega sarnane ning kliendid on nii toredad,” kiidab Laivi Siiner.

Odavam kui suures poes



Minipoe pluss on Laivi arvates, et siinsed hinnad on madalamad kui suuremates kauplustes. “Meie juurdehindlusprotsent on väga väike ja seda seepärast, et me ei asu otse kesklinnas n-ö ringi peal, vaid ikka natuke kõrval,” selgitab Laivi.

Kui keegi plaanib aga lähemal ajal suuremat garderoobi väljavahetamist ette võtta, siis võib vihjamisi öelda, et poes on praegu nii talve- kui ka kevadhooaja rõivad väljas. Seega arvab Laivi, et ruumi on praegu veelgi vähem kui tavaliselt. Samas tähendab hooajakauba järkjärguline väljavahetumine, et lõppeva hooaja rõivad on senisest veelgi taskukohasemad. Ja pealegi on poel ju sünnipäev, miks mitte siis läbi astuda.