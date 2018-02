Muhu valla aasta tegu on Piiri küla seikluspark

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud pidulikul kontserdil Muhu spordihallis kuulutati välja Muhu valla aasta tegu ja anti üle preemiad.





Muhu valla aasta teo tiitli sai endale Muhu seikluspark – koht keha ja vaimu treenimiseks ning tervislike eluviiside propageerimiseks. Triin ja Mihkel Voki rajatud seikluspark asub Piiri külas endise NSVL-i sõjaväebaasi aladel. Seikluspargis on kaheksa erineva raskusastmega seiklusrada kogupikkusega ca 1200 meetrit. Aasta teo nimetusele kandideerisid veel Muhu laululava valmimine ja Üügu panga vaadete avamine.

Muhu valla hariduspreemia said staažikad algklassiõpetajad Jana Koel, Karina Kütt ja Tiina Tuulmägi. Kultuuripreemia pälvis laulja Ivo Linna, keda tõsteti esile kui kultuurisaadikut, kes tutvustab Muhu saart, inimesi ja identiteeti. Spordipreemia anti Jaan Saartokile, kes on koroona- ja saskuentusiastist edukas invasportlane. Nii aasta teo kui ka muude preemiate laureaadid said Muhu valla tänukirja ja rahalise preemia.

Parim kohalik maksumaksja 2017. aastal oli Muhu Hooldekeskuse SA. Hea ettevõtlusidee eest tunnustati Kalev Raidjõe ettevõtet Hanseatic Loodusturism OÜ Liiva keskuses Tõnise kinnistu ajaloolise hoone elluäratamise eest.

Muhu elu-olu kajastamise eest nii kohalikus kui ka üle-eestilises meedias sai tunnustuse Irena Tarvis.