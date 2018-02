Sikassaarde võib tulla veel üks elektrituulik

Kunagise võidusõitja Rain Pilve ettevõte Stacey OÜ soovib olemasolevale kolmele elektrituulikule Sikassaares lisada neljanda.



Stacey OÜ juhatuse liikme Rain Pilve sõnul on Uuevärava katastriüksusele kavandava elektrituuliku torni kõrgus kuni 65 meetrit ehk pisut rohkem kui senistel tuulikutel. Üldiselt on uus tuulik aga igati sarnane praegustega.

Neljanda tuuliku püstitamisega seoses esitas arendaja Saaremaa vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks. Kuivõrd Uuevärava katastriüksus on maaparandussüsteemi osa ja asub väärtuslikul põllumaal, siis küsis vald detailplaneeringu algatamiseks ka põllumajandusameti seisukohta. Põllumajandusameti Saare keskuse juhataja asetäitja Hilja Vanem teatas, et maaparanduse seisukohalt pole veel ühe tuuliku püstitamine probleem. Kuivõrd Sikassaare poldriala on aga ühtlasi väärtuslik põllumaa, ei soovita põllumajandusamet sinna ehitisi rajada. Lõplik sõna jääb siiski omavalitsusele.

Rain Pilve sõnul ei takista neljas tuulik mitte kuidagi põllumajandustegevust ega mõjuta kuidagi selle ala niiskust. “Need alad on märjad nii või naa. Meie ehitis seda märjemaks ei tee ega takista vee ümberpumpamist,” lausus Pilve.