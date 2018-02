Tasuta koostöö tõi Est-Agarile uue kliendi

Tallinnas tegutsev kosmeetikafirma Furcella OÜ on arendanud oma toodet, mis sisaldab Saaremaa punavetikat, juba mõne aasta. Kui seni andis Est-Agar neile seda tasuta, siis nüüd on koostöö võtnud rohkem ärilise vormi.





Est-Agar AS-i juhatuse liige Urmas Pau selgitas, et seni ongi koostöö olnud nende jaoks rohkem arenduse toetamise vormis. See tähendab, et saarlased ei ole kosmeetikafirmale oma toodet senimaani müünud, vaid andnud tasuta arendustegevuseks ja teadusuuringuteks. “Nüüd, kui ettevõte sai tooted müügiküpseks ja tuli välja kaubamärgiga Berrich, oleme teinud neile esimese müügi,” rõõmustas Pau.

Ta märkis, et Est-Agari jaoks on igasugune koostöö Eesti ettevõtetega kahtlemata rõõmustav, sest nende toodangust läheb ju pea 80 protsenti Eestist välja. “Meie kohalikku vetikat Furcellaria lumbricalis on tegelikult kosmeetikas kasutatud juba üsna ammu, ka näiteks laiemalt tuntud Oriflame kasutab seda,” kõneles Pau.

Ta märkis, et kosmeetikas kasutatakse vetikaid palju. Est-Agar teeb koostööd lisaks Berrichile veel ka selliste sarjadega Eestis nagu MUKK, mis on täiesti saaremaine, ja D’Difference. Samuti kasutab Est-Agari toodangut oma kehahoolduspakettides GOSPA.

Kui pikaks võib kujuneda koostöö Furcella OÜ-ga, ei osanud Pau prognoosida. “Loodan, et omanikel ja juhtidel jätkub jaksu tegeleda. Meie poolt takistusi kindlasti ei ole, mahtu jätkub,” kinnitas ta.

Berrichi tegevjuht Janno Joosep rääkis, et esimest korda võtsid nad Est-Agariga ühendust 2015. aastal, kui nad Tallinna ülikoolis uuringutega alustasid. “Kusjuures nende poole soovitaski pöörduda ülikool ja ega peale Est-Agari teist furtsellaraani pakkujat Eestis ega minu teada ka lähiriikides pole,” tõdes Joosep. “Furtsellaraan moodustab küll väikse, aga olulise osa meie kreemi retseptis.”

Ta selgitas, et tegu on ju tard­ainega ja kui seda kreemi sisse väga palju lisada, saaksid nad pigem tarretiselaadse olluse. “Kogused, mida vajame kreemi tootmiseks, on siiski pigem tagasihoidlikud, kui võrrelda sellega, mida Est-Agar suurtele toidu­ainetööstustele tarnib,” tõdes ta.

Siiski on saarlased Joosepi kinnitusel juba päris algusest saati olnud nende ettevõtmise suhtes väga toetavad ja positiivsed. “Katsetuste ajaks saatsid nad testkoguseid tasuta ja kordagi pole nendega tooraine tarnete osas probleeme olnud,” rääkis ta.

Berrichi kreemi tootmisega alustasid nad tegelikult alles 5–6 kuud tagasi, seega ei ole kogused praegu veel suured, kuid mahtude suurenedes kasvavad kindlasti ka tellimused Est-Agarile. “Kuid seda muret ilmselt pole, et Est-Agar meie tellimuste täitmisel hätta peaks jääma,” oli Janno Joosep veendunud.

Berrichi sünd sai alguse kreemisarja looja Berit Joosepi oma nahamuredest, millele ta leidis lõpuks lahenduse puhtast loodusest, täpsemalt Saaremaa vetikatest sünteesitud antioksüdantidest ja maailma maheõlide paremikust.

Berit oli oma sõnul pikka aega hädas allergiate ja nahapõletikega, millele ta otsis tulutult leevendust nii tava-, profi- kui ka apteegikosmeetikast. “Üks viis mingitki leevendust leida oli koduste maskide ja taimesegude valmistamine vanaemade retseptide järgi,” tähendas ta.

See isetegemine ja hobi sai aga uue mõõtme pärast kahe aasta tagust perereisi Balile. Seal märkas Berit kohalikul kalaturul, et lettidel leidub värskete mereandide kõrval rohkesti vetikatel põhinevaid kompresse, maske ja tinktuure. Tuli välja, et Aasia traditsioonilises looduskosmeetikas on vetikal nii ilutoodetes kui ka toidulaual juhtiv roll.

Kaheaastane teadustöö nahaspetsialistide ja biokeemikutega Tallinna ülikoolist ja Tartu Biotehnoloogia Pargist on end õigustanud.

Nende tootesarjas on päeva-, öö- ja meestekreem ning järgmisel nädalal jõuavad nad oma toodanguga ka Saaremaal toimuvale ilumessile. “Selleks lõime käed Saaremaa kaupmeestega – jagame müügiletti Pallopsoni Eesti Disaini poega,” märkis Berit Joosep. Lisaks müüakse Berrichit Saaremaa kaubamajas.