Tulud on deklareerimata veel 4000 saarlasel

Saare maakonnas oli eilehommikuse seisuga esitatud 10 802 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni.



Maksu- ja tolliameti Kuressaare büroo juhataja Olev Martinsoni sõnul on see juba üle 70% loodetavast deklaratsioonide koguarvust. “Arvestades eelmiste aastate numbreid, on veel oodata umbes 4000 tuludeklaratsiooni esitamist,” tõdes ta.

Esitatud deklaratsioonidest 8070 alusel kuulub tulumaksu enammaksu tagastamisele 1 469 687 eurot, 279 tuludeklaratsiooni alusel tuleb saarlastel aga juurde maksta 323 763 eurot. “Suhteliselt suur osa on ka esitatud tuludeklaratsioone, mille arvestuse tulemus on null,” sõnas Martinson. Kokku on selliseid tuludeklaratsioone tema sõnul 2453.

Jätkuvalt on saarlastel Martinsoni sõnul kõige rohkem küsimusi tulumaksuseaduse muudatusest tulenevate erinevuste kohta võrreldes varasemate aastatega.

“See tähendab, et abikaasad ei saa enam esitada ühist tuludeklaratsiooni, küll aga saavad nad üle kanda kasutamata mahaarvamisi ja maksuvaba tulu kasutamata osa,” selgitas ta veel kord. “Ka need ülekandmised ühelt abikaasalt teisele võivad küsimusi tekitada.”

Ehkki maksu- ja tolliamet alustas juba ka tulumaksutagastuste kandmist inimeste kontodele, ei ole veel andmeid, kui paljud Saare maakonna elanikud on oma kontolt tagastussumma juba leidnud. “Kahjuks puuduvad andmed isikute arvu kohta, kes on meie maakonnas tulumaksu enammaksu tagasi saanud,” tunnistas Olev Martinson.