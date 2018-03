JUHTKIRI: Tasuta. Kõigile?

Tasuta lõunaid polevat olemas. Samamoodi peab keegi kinni maksma bussisõidu, mis reisijate jaoks on tasuta. Tasuta sõita saab aga igaüks – tulgu ta millisest maailma otsast tahes – nii Kuressaare linnaliinidel kui ka kõikidel maakonnaliinidel, mida finantseeritakse riigieelarvest.



Neile, kel autot pole ning kellele busside marsruudid ja väljumisajad sobivad, on see muidugi suurepärane uudis. Kuigi Kuressaare on üsna väike, kulub ju näiteks Kudjapelt Smuuli marssimiseks üksjagu aega. Bussiga läbiks selle vahemaa tunduvalt kiiremini. Samas – kui graafik või marsruut ei klapi, pole tasuta sõidu võimalusest tolku.

Kas ja kuidas reisijate arv selle muudatuse tagajärjel muutub – eks saame näha. 1. juulini, mil esimest korda tasuta sõita saab, on jäänud veel neli kuud.