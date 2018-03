Kihelkonna rahvamaja sai uue juhi

Tänasest asub Kihelkonna rahvamaja juhatajana tööle endine prokurör Jüri Reede.



Kandidaate oli kaks ja valituks osutus neist Reede. Saaremaa abivallavanem Helle Kahm tõdes, et mõlemad olid väga tugevad kandidaadid. “Jüri Reedel on hea side kohaliku kogukonnaga ja tal on kultuuritöökogemus,” lausus Kahm. “Kasuks tuleb ka senise juriidilise töö kogemus.”

“Kihelkonna on mu kodukihelkond ja seal oli rahvamaja juhatajat tarvis,” põhjendas Jüri Reede oma otsust kandideerida. Kuigi Reedet teatakse rohkem endise Saaremaa prokuröri ja riigiprokurörina, pole kultuurivaldkond mehele võõras. “Mul on ka rahvanäitleja taust,” märkis Reede, kes on kuulunud Taritu truppi. Reede on ka MTÜ Taritu Arenguselts juhatuse liige.

Rahvamaja endine juhataja Anneli Teppo-Toost töötab jaanuari algusest Saaremaa vallavalitsuses kultuuritöö spetsialistina.