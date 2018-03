KÜLA LOOD: Ohtja külas said kokku saarte vägilased Tõll ja Leiger

Pea olematu elanikearvuga Ohtja külla on saatuse tahtel kokku sattunud saarte vägilaste nime kandvad inimesed.



Kuue majapidamisega külla, kus aastaringselt elab vaid külavanema pere, kolis hiljuti Hiiumaa ettevõtja Reimo Leiger. Et soojema osa aastast saadavad külas mööda Peeter Tõll ja Laine Tõll, siis oli vahetu jutuga külavanemal Viktor Nurjal (fotol) lõbu laialt. “Meil on ainuke küla, kus on koos kaks vägilast – hiidlaste Leiger ja saarlaste Tõll,” naeris külavanem Nurja.

Koos Saaremaalt Pöide kandist pärit elukaaslasega Ohtjasse elama asunud Reimo Leiger ütles, et ta ei ole seni Tõllu-nimelistest inimestest Ohtjas veel kuulnud. “Viktor pole ka mulle sellest midagi rääkinud, aga eks ta ole üsna haruldane kokkusattumus.”

Külavanem Viktor Nurja väljendas noorte saabumise üle ainult rahulolu. “Mul on nii hea meel, et kedagi on veel külas, muidu olime siin talve otsa üksinda,” rääkis Nurja, kelle sõnul elavad viie majapidamise elanikud Ohtjas vaid kevadest saagikoristuseni ja sõidavad talvituma linna.

Poolteist aastat tagasi Ohtjas Silveri talu ostnud Reimo Leigeri sõnul valisid nad Saaremaal välja piirkonna, mis asuks keskustest eemal.

“Vaatasime, millist kinnisvara oli pakkuda ja millele hammas peale hakkas,” sõnas Leiger, kelle sõnul tundus Mustjala kant oma väikese kooli ja lasteaiaga ühte last kasvatavale perele õige kohana. Et pere peab hobuseid, oli oluline, et hoone juurde kuuluks ka natukene maad. “Orissaare poole me ei tahtnud ja Kuressaarele väga lähedale ka mitte,” rääkis Leiger.