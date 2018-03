KÜLA LOOD: Tihe liiklus ei lasknud muhulasel loomi pidada

Kümme aastat tagasi liinile tulnud uued parvlaevad on osaliselt süüdi selles, et Muhumaa parima piimaanniga lüpsikari maha müüdi.



Saare maakonnas esimeste hulgas 8000 kilogrammi lehma kohta lüpsnud Nautse küla karjakasvatajal Mati Auväärtil on piimatootmise lõpetamise kohta tuua mitu usutavat põhjust, ent vähetähtis polnud ka uute parvlaevade tulekuga suurenenud liiklusvoog. Auväärt, kelle loomad paistavad Kuivastu maanteel liiklejatele enne väinatammi asuval karjamaal uhkesti kätte, tunnistas, et tihenenud liikluse tõttu muutus tal lehmade üle maantee karjamaale viimine ohtlikuks.

Enne suurte parvlaevade tulekut tekkis liiklusvoogu ohutuid auke ja lapsed viisid märguandeks valgeid lippe lehvitades karja üle maantee linnuse alla karjamaale. Uute laevade tulekuga tekkis aga olukord, kus iga poole tunni tagant tuli praami pealt järjest 160 autot ning samal ajal toimus ka vastupidine liiklus. Loomadega maantee ületamine muutus seega väga riskantseks. Nii juhtuski, et uued laevad tulid liinile 2007. aastal ja 2008. aasta jaanipäeval müüs Mati Auväärt oma lüpsilehmad maha.

Praegu kasvatab Mati lihaveiseid ja kui loomi on vaja ühelt karjamaalt teisele vedada, ei hakka nendega keegi enam jalutades minema, vaid liikumiseks kasutatakse treilerit. Kuna loomad söövad endiselt rohtu suure tee ääres, püsib väike ärevus loompidajal alati sees. “See hirm on kogu aeg, et loomad ikka oma aedades seisaksid,” tunnistas Mati Auväärt. “Siiamaani pole õnneks midagi sellist juhtunud, et nad oma aedadest välja oleksid tulnud.”