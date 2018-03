Muuseum teeb ettevalmistusi lumelinna ehitamiseks

Saaremaa muuseum korraldab nädalavahetusel lossihoovis lumelinna ehitamise ja valmistab juba ette lumehunnikuid, et registreerinud tiimid saaksid sobiva ilma korral vägevaid atraktsioone ehitada.





Muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Taniel Vares ütles, et esialgne plaan on kokku ajada 15–20 lumekuhja, aga täpsemalt vaadatakse lume pealt. Lumelinna ehitusmaterjal aetakse kokku lossihoovist ja Kuressaare linnast. Linna osas tuleb appi Kuressaare Linnamajandus ning Taniel Varese sõnul saab nõnda kaks kärbest ühe hoobiga – linn saab lumest puhtaks ja lumi omakorda sinna, kus seda rohkem vaja läheb.

Seni on Varese sõnul end registreerinud üheksa rühma, paar tükki on veel lisaks küsimärgi all. “Ainuke hirm on muidugi ilma suhtes, sest lubati küll –5 kraadi, aga kui tuleb jälle –10 ligi, siis hambad ristis, lapsed siia muidugi ehitama tulla ei saa, tervis on ikka tähtsam. Pealegi ei hakka lumi siis nii hästi ka kokku,” rääkis Taniel Vares. “Aga eks see planeerimise aeg ongi lühike, ennustada ja ilma prognoosida on raske.”

Varese sõnul tuleb asja vabalt võtta ning kui lumelinna ehitamine ka katki peaks jääma, on lapsed ikkagi oodatud kelgutama ja lume sisse möllama. Seda enam, et viimati ehitati Kuressaares lumelinna väikses mahus 4–5 aastat tagasi endise noorteka platsil, lossihoovis pole lumelinna aga olnud juba pikki aastaid.

Saaremaa muuseum kutsub sel laupäeval ajavahemikus kell 10–17 lossihoovi lumelinna ehitama kõiki huvilisi ning palub kaasa võtta oma labidad, ämbrid ja muud töövahendid, mida võiks vaja minna. Lumeatraktsioon või -skulptuur võiks võimaldada ka selle kasutamist, st liulaskmist või lihtsalt ronimist. Tiimidel tuleb end registreerida taniel@muuseum.tt.ee või tel 45 57 541. Meeskonnad võiksid endale välja mõelda nime ja valmistada sildi, kanda meeleolu tõstmiseks vaimukaid kostüüme ning kindlasti hoida meeles võtta kaasa hea tuju. Osalejatele pakutakse ka kuuma teed.