Noored emad hakkasid Nasval beebitoitu tootma

Kaks ettevõtlikku noort ema alustasid endise Nasva mahlatehase ruumides sügavkülmutatud beebitoidu tootmist.

Saaregurmee OÜ tegevjuht Annika Vestel ja ettevõtte juhatuse liige Kaia Sink rääkisid, et ettevõtte eesmärk on muuta kõrge toiteväärtusega mahetoorainest beebitoit laiatarbekaubaks ja minna tulevikus oma toodetega välisturule.

Ettevõtjate sõnul ei näe nad oma konkurendina Salvesti Põnni tooteid, vaid üritavad vähendada välismaiste lastetoitude osakaalu Eesti laste menüüs. “Plaanid ja visioonid on meil suured, me ei piirdu ainult Eestiga, vaid tahame hakata eksportima,” ütles Kaia Sink, kelle hinnangul võiks Nasva beebitoit jõuda mõne välisriigi tarbijani umbes kolme aasta pärast. “Maailmas on maksujõulist klienti, aga napib puhast toitu,” lisas ta.

Tootmise käivitamiseks sai ettevõtte EAS-ist arendusosaku- ja starditoetust kokku 35 000 eurot, lisaks sellele võtsid ettevõtjad MES-ist laenu hoone ostmiseks.

Ettevõte kasutab beebitoidu valmistamisel hetkel tooraine aurutamist ja seejärel toodang püreestatakse ning jahutatakse. Püree pannakse kuubikuvormidesse ning sügavkülmutatakse. Külmunud kuubikud pakendatakse. Esimesed külmutatud püreekuubikud valmisid käsitsi proovipartiina 12. veebruaril.

EASi arendusosaku toel töötavad Eesti maaülikooli teadlased Nasva tööstuse jaoks hetkel välja uut tehnoloogiat. “Et toit oleks võimalikult vähe töödeldud ja lapsele võimalikult suure toiteväärtusega,” sõnas Kaia Sink. Teadlaste järeldustest johtuvalt otsustab ettevõte, milliseid tootmisseadmeid neil vaja läheb.

Annika Vesteli sõnul kasutavad nad toorainena kõrvitsat, kartulit, õuna, pirni, porgandit, pastinaaki, ploomi, vikerforellifileed, veiseliha, lambaliha ja lambamaksa. Kasutatakse alla aastaste tallede liha ja maksa, mis selles vanuses lambal on võimalikult vähe saastunud ja kasvatamisel pole kasutatud antibiootikume. Igas 200-grammises pakendis on ainult ühte tüüpi kuubikud ja iga lapsevanem saab ise valida, millised püreed ta soovi korral omavahel kokku segab. Selline valikuvõimalus lubab vältida lapsele allergilise toiduaine manustamist. Sügavkülmutatud juur- ja köögiviljad säilivad aasta ja lihatooted kuus kuud.

Kaia Sink ja Annika Vestel kinnitasid, et enne ühise ettevõtte loomist nad teineteist ei tundnud. Noorte emadena valmistasid nad mõlemad kodus beebidele toitu ja külmutasid seda. Pea üheaegselt sündis mõlemal naisel beebitoiduga seoses äriidee ja tuttavaks said nad ettevõtlusnõustajate vahendusel. Mõlemad naised rääkisid, et beebitoidu külmutamine on meie emade seas väga levinud tegevus. Paraku hakkavad paljud tublid emad lapse kõrvalt ka pisut tööd tegema ja eriti kui maimukesi on peres juba mitu, siis lihtsalt ei jätku aega, et toidu külmutamisega jännata. Probleem on ka selles, et kohalik mahetooraine on tihti peale raskesti kättesaadav ja ökopoodides üldiselt väga kallis ning mitte kõige värskem. Paljud emad pole ka teadlikud mis temperatuuril ja kui kaua tooraineid kuumtöödelda, et toit jääks võimalikult täisväärtuslik.

Kaia Singi sõnul on neil juba leitud kohalikud põllumehed, kes on huvitatud oma lammaste ja aiasaaduste müügist. Paljudel väikestel mahetootjatel puudub väikse tootmismahu tõttu turustuskanal, kuid Saaregurmee OÜ pakub talunikele võimaluse üheskoos areneda. “Mida rohkem saame me neilt toorainet, seda rohkem saavad nemad hakata kasvatama,” selgitas ta.

Praegu ootab Saaregurmee OÜ veterinaarametilt mikrobioloogiliste katsete tulemusi ning alustab seejärel läbirääkimisi mõne Saaremaal esindatud kaubaketiga toodangu müüki võtmiseks. Mahetunnustuse saamiseks on avaldus ka juba sisse antud.