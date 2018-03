PILTUUDIS: Kunstistuudio loomekeskuse ehitus jõudis katusetöödeni

Saaremaa kunstistuudio rajab kevadeks oma ruumidesse ekspordile suunatud loometöökeskuse. Ehitus on praegu sellises järgus, et sarikatööd on tehtud ja alustatakse katusetöödega.





Kunstistuudio juhataja Anne Tootmaa ütles, et ehitus on ajagraafikus ja planeeritud lõpetada 20. maiks. Avamispeo kuupäev veel kindel ei ole.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetas Saaremaa kunstistuudio projekti “Saaremaa Kunstistuudio taristu arendamine” hiljuti 199 977,6 euroga. Projekti eesmärk on arendada stuudio taristutingimusi kunstitööde tegemiseks ja kunsti loomiseks nõnda, et see looks aluse turundustegevusele ja eelduse toodete turustamiseks nii Eestis kui ka välisriikides.

Projekti toetusega vahetatakse kunstistuudio hoone katus ja ehitatakse välja 144 m2 mitmeotstarbeliselt kasutatavad ja erinevatesse suurustesse muudetavad tööruumid. Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamist toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Fotol Arens Ehitustööd OÜ juhatuse liige Olari Aavik ja Anne Tootmaa.