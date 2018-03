Süüdatud auto ohustas ka sõjavaramuuseumi

23. veebruari õhtul otse Orissaare sõjavaramuuseumi räästa all põlema läinud avariiline auto võis olla süüdatud, sest põles korraga kahest otsast.



“Auto põles korraga kahest otsast, ise see nõnda põlema ei lähe,” ütles Saarte Häälele Saaremaa sõjavara seltsi üks juhtidest Joel Nõukas. “Ohtlik asi muidugi, kuid õnneks saadi enne jaole, kui see majale ohtlikuks muutus,” lisas ta.

Nõukas rääkis, et temale andis põlengust teada päästekeskus. Päästekeskusse oli aga helistanud tossavat masinat juhuslikult silmanud möödakäija. “Õnneks jõudsid päästjad kohale enne, kui tuli täitsa hoogu läks, aga mootor põles igal juhul küll,” märkis Nõukas. Ta lisas, et tema tuttav oli BMW suvel sinna toonud ja senimaani oli see seisnud puutumatult, kuid nüüd pani keegi auto lausa kahest otsast korraga põlema.

“Politsei kontrollib praegu erinevaid versioone ja üks neist on kindlasti ka süütamine,” ütles Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Ahti Lepp.