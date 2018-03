Haagis lõpetas kraavis

Teisipäeval tuli Saaremaa Ökoküla traktoril küljest ära haagis, mis lõpetas koos heinapallidega Käeslas kraavis. Õnneks oli tegemist õnneliku õnnetusega, keegi vigastada ei saanud ning tänaseks on ka haagis kraavist ära viidud.





28. veebruari hommikul kell 8.15 sai häirekeskus teate, et 27. veebruari õhtul oli Käesla külas kraavi sõitnud heinakoormaga traktor. “Teave juhtunust tuli meile info korras ja patrull sündmuskohal ei käinud, sest teade õnnetusest laekus alles hommikul,” ütles Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk. Politseile teadaolevalt inimesed õnnetuses kannatada ei saanud ja traktor tõmmati kraavist välja oma jõududega.

Kolmapäeval sõitis patrull õnnetuskohast mööda ja nägi, et traktorihaagis koos heinapallidega oli endiselt kraavis. Teele oli pandud ohukolmnurk ja patrulli hinnangul olukord liiklusohtlik ei olnud.

“Seadusandlikult ei ole see kuidagi reguleeritud, kuid loomulikult võiks haagise koos heinapallidega ära viia mõistliku aja jooksul. Usun, et ka omaniku huvi on see sealt võimalikult kiiresti kätte saada ja minema toimetada,” märkis Sikk.

Saaremaa Ökoküla juhatuse esimees Andreas Väli kinnitas, et säärane intsident oli tõepoolest toimunud: “Juhtus nii, et tee oli konarlik ja traktori originaalpoldi lukustussüsteem läks rikki ja haagis tuli küljest ära. Originaalis pole seal ka julgestusketti, aga juhtunud õnnetus ehmatas meid piisavalt, et see sinna siiski paigaldada.”

Keegi õnnetuses viga ei saanud ja eilseks oli haagis kraavist ära viidud.