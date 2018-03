Ilm läheb veidi pehmemaks

Lähipäevil läheb ilm senisega võrreldes veidi pehmemaks, kuid korralik pakane ei kao siiski kuhugi, prognoosib ilmateenistus.



Laupäeva öösel on vähese pilvisusega ilm. Kohati võib vähest lund sadada. Puhub kirde- ja idatuul 3–9 m/s. Külma on 15–22, paiguti kuni 25 kraadi, saartel ja rannikul kohati 10–13 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest lund sadada. Puhub kirde- ja idatuul 3–9 m/s. Külma on 7–12 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 1–7 m/s. Külma on 18–25, saartel ja rannikul kohati 7–14 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Külma on 5–11 kraadi.