JUHTKIRI: Noorte tohtrite põud

Et Kuressaare haiglas on tohtrite keskmine vanus üsna kõrge – haigla andmeil 50,4 eluaastat – ja noored tohtrid saarele just tormi ei jookse, on tõsiasi. Pigem soovivad residentuuri lõpetanud spetsialistid leida rakendust mandri suurtes haiglates, kus palgad suuremad kui siin meretaguses üldhaiglas. Samas leidub erandeid, kes on teinud valiku Kuressaare kasuks.

Palk palgaks, pealinna haiglatega Kuressaare haigla selles osas võistelda ei saa. Mis veel võiks olla see, mis noori tohtreid Saaremaale meelitaks? Töötingimuste ja -vahendite poolest pole ju meie haigla sugugi laita. Praktikakohana on see meditsiinitudengite seas kõrges hinnas.

Kas headest töötingimustest ning mõnusast turvalisest ja puhtast elukeskkonnast piisab, et noored arstid sooviksid saarele tulla? Kas omavalitsus peab rohkem pingutama, pakkudes tulijatele boonuseid ja soodustusi? Või aitaks see, kui riiklikul tasandil võetaks vastu otsus tasustada Tallinnast-Tartust kaugemal asuvates üldhaiglates töötavaid tohtreid kõrgema koefitsiendi alusel?