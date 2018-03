LUGEJA KÜSIB: Tööandja määrab puhkuste ajakavaga, et…

Tööandja määrab puhkuste ajakavaga, et kevadel on kogu kollektiiv kollektiivpuhkusel. Mina sooviksin aga suvel puhata. Kas tööandja võib nii teha?



Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Elnara Nadžafova:



Töölepingu seadus ei sätesta kollektiivpuhkuse mõistet. Põhipuhkuse andmisel saame rääkida üksnes üldistest reeglitest.

Töölepingu seaduse kohaselt koostab tööandja puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul ehk hiljemalt 31. märtsiks. Puhkuste ajakavasse märgitakse põhipuhkus ja kasutamata puhkus. Puhkuste planeerimisel tuleb tähele panna, et põhipuhkust saab osadeks jagada üksnes poolte kokkuleppel. See tähendab, et kui tööandja soovib põhipuhkuse aja määrata ühes osas, siis on tal selleks õigus. Kui tööandja soovib põhipuhkuse jagada osadeks nt 14 + 7 + 7 kalendripäeva, siis selleks on tarvis saavutada töötajaga kokkulepe.

Lisaks tuleb puhkuste ajakava koostamisel, sh kollektiivse puhkuse määramisel, silmas pidada n-ö soodustatud isikuid. Selle sätte kohaselt on õigus nõuda põhipuhkust talle sobival ajal:

1) naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;

2) mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;

3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;

4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last – lapse koolivaheajal;

5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Kui soodustatud isik soovib põhipuhkust kasutada muul ajal kui tööandja määratud kollektiivpuhkuse ajal, siis on tal see õigus, kui ta teatab oma põhipuhkuse soovitud aegadest puhkuste ajakava koostamise ajal. Kui soodustatud isik keeldub kollektiivpuhkusest, tuleb töötajale puhkust võimaldada temale sobival ajal ning võimaldada tööd ajal, kui teised töötajad on kollektiivpuhkusel. Kui tööandja töötajat tööga ei kindlusta, siis peab tööandja selle aja eest keskmist töötasu maksma.

Kokkuvõttes võib öelda, et kui tööandja soovib põhipuhkuse aega määrata ühes osas, siis saab ta seda teha talle sobival ajal, arvestades soodustatud isikute soovidega. Kui põhipuhkust soovitakse jagada osadeks, tuleb saavutada töötajatega kokkulepe.