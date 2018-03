Mati Kaal: väärikad on tänuväärne publik

Järjekordsel väärikate ülikooli loengul astus siinsete eakate õppurite ette Saaremaa oma mees, legendaarne endine Tallinna loomaaia direktor Mati Kaal.





“Nagu vanasõna ütleb, et iga lind kiidab oma laant, nii ka mina räägin loomaaedade osast inimkonna jaoks ja maailmas üldse,” avas ta mõni tund enne loengu algust oma õhtuseid plaane. “Pikk pealkiri on asjal “Loomaaiad ja elurikkus”.”

Lisaks plaanis ta arutleda küsimuse üle, kellel on üldse loomaaedu vaja. “Tulge kuulama, saate teada!” naeris ta.

Mati Kaalu jaoks pole väärikate ülikoolis loengu pidamine sugugi esmakordne. Seda on ta varem teinud nii mandril kui ka Saaremaal. “See on väga tänuväärne seltskond, kellele üht ja teist asja rääkida,” kinnitas ta. Tema sõnul on eakad publikuna täiesti nii ja naa. Mõned küsivad usinalt küsimusi, teised kuulavad jälle rahumeeli.

Aastakümned Tallinna loomaaia direktori ametit pidanud Mati Kaal on praegu oma sõnutsi täiesti sajaprotsendiliselt pensionär. Päris niisama koju kiiktooli istuma pole ta siiski jäänud. “Tegin ühe väikse ettevõtte endale ning teen jätkuvalt natuke erialast tööd – pean loenguid, toimetan tekste ja vahel ka tõlgin veidi,” kõneles ta.

Saaremaalt pärit Kaal jõuab oma kodusaarele ikka mitu korda aastas. “Praegugi olen jõudnud just surnuaeda, et ema-isa hauale küünal panna,” ütles Mati Kaal eile lõuna paiku.

Neljapäeval väärikate ülikoolis loengut pidanud Mati Kaalu valisid Saarte Hääle lugejad samuti viimase saja aasta jooksul 100 enim silma paistnud saarlase hulka.

Tänavusel õppehooajal toimub väärikate ülikoolis veel kaks loengut: 15. märtsil peab loengu kiirabitöötaja ja koolitaja, Tallinna ülikooli õppejõud Andrus Lehtmets, kelle ettekande teema on “Pea asi on peaasi”, ning 29. märtsil räägib Hiina meditsiini praktiseeriv arst Rene Bürkland tervisest ja toitumisest vanemas eas.

Õppeaasta pidulik lõpetamine on kavas 12. aprillil Saaremaa ühisgümnaasiumi aulas.