Miniekskavaatoriga eesmärkide poole

Arne Sterni panid endale miniekskavaatorit ostma isiklikud vajadused ja lisateenimise võimalused. Nõnda aitab see tal ka üht oma unelmate projekti ellu viia.





Arne Sternil tekkis plaan endale isiklik miniekskavaator soetada kahel põhjusel. Aeg-ajalt tuli tal teha ka kaevetöid ja siis pidi ta kallist masinat Kuressaarest rentima. Juhtus sedagi, et vajalikul ajal polnud ekskavaatorit kusagilt saada.

Kuna Arne teadis, et ekskavaatorit võib tal ka tulevikus vaja minna, otsustas ta selle masina päris endale soetada. “Olen nendest PRIA “rongidest” maha jäänud ja pean seega vahendid ise leidma ning siin on abiks soovijatele kaevetööde tegemine,” räägib ta.

Lisateenistus kulub Arne Sternile marjaks ära ka ühe oma idee elluviimise rahastamiseks. Nimelt on ta alustanud ehtsa merekõlbuliku viikingilaeva ehitamist. See kõik maksab aga raha ja ekskavaatoriga lisateenimine võimaldab ka selle projektiga edasi tegeleda.

Nii ostiski Stern endale 3,5-tonnise miniekskavaatori Komatsu, millega teeb Saaremaal kaevetöid ja vajadusel rendib ta seda ka välja. Seni on tööd jagunud.

Lisateenistus kulub ära



Miniekskavaatoriga saab kaevata augu septiku paigaldamiseks, kaevata kraavi, ehitada kõnniteid ja rajada haljastust. “See kopp on väga laia ampluaaga ja 3,5-tonnise riistaga saab päris palju töid ära teha,” selgitab Arne Stern.

Kuigi tegu on miniekskavaatoriga, kaalub see koos töövahenditega siiski neli tonni ja seetõttu seda sõiduauto käruga vajalikku kohta transportida ei saa. Seepärast on Arne kasutanud autopuksiiri.

Arne sõnul on ka selliseid mehi, kes tahavad saada ekskavaatorit ilma juhita. “Ega tal nüüd mingit sellist õrna kohta pole, mida oleks kerge lõhkuda, aga eks see asi ole rohkem ikka usalduse peale. Seni on kõik oma vajalikud kaevamised ilusti ära teinud ja tööga hakkama saanud,” tõdeb ta.

Miniekskavaatorit on lihtne juhtida ja hakkaja mees palju õppima ei pea. “Andsin ühele tuttavale, kes on korra seda masinat näinud ja ka näppinud,” räägib Arne Stern.

“Ta proovis ja sai hakkama. Kraavi kaevamise ja augu tegemise õpib selgeks poole tunniga, kuid üldiselt nõuab see ikkagi vilumust ja mõtlemist. Päris nii ei ole, et lööd kopa maasse ja lähebki kohe tööks lahti.”

Nagu igal tegevusalal Saaremaal, tunnetab ka Stern konkurentsi. Kui ta endale üle-eelmisel talvel miniekskavaatori ostis, oli turul pakkujaid vähe ja konkurents hõre. Aga eelmisel suvel oli juba üks-kaks koppa juurde tekkinud.

Tuleb aktiivne olla



“Ekskavaatoriga teenust pakkuda ja sellele pidevat tööd leida on Saaremaal siiski keeruline,” tõdeb Arne Stern. “Eks tuleb ka ise aktiivsust üles näidata, sest kui teed ühe otsa, siis võid leida ka teise. Kui kellelgi midagi kaevatakse, siis naaber näeb ja jätab meelde ning kui tal endal või mõnel tuttaval on vaja kusagil midagi kaevata, siis tuleb tal minu ekskavaator meelde.”

Sterni sõnul peavad inimesed endale selliste lisateenimisvõimaluste otsimisel ise aktiivsemad olema. “Miniekskavaator on siiski väga kallis investeering ja selle tagasiteenimiseks kulub aastaid,” lausub ta. “Aga võimaluste leidmiseks tuleb veidi ringi vaadata ja uurida, kas sellele tööle on ka turg olemas. Kui see on olemas, siis võib ka kindel olla, et teenimisvõimalus tekib. Tuleb olla julge ja miks mitte katsetada!”