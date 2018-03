Saaremaa teater läheb tuurile

Tänavu 55-aastaseks saanud Saaremaa teater läheb märtsis üle pika aja kahe lavastusega mandrile väikesele ringreisile.



Järva- ja Tartumaa teatrisõpradele viiakse külakostiks oma uusimad lavastused. Mandrirahvale etendatakse teist aastat mängukavas olevat Väino Uibo lavastatud “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola” ja tänavu veebruaris valminud Uibo lavastatud monotükki “Arstilkäik”.

“Nii suurelt ettevõetult ei ole me ammu ringreisil käinud ja ma ei mäleta, millal viimati selline turnee üldse ette võeti,” rääkis Saaremaa teatri juhatuse esimees Elli Tänavots, kelle sõnul valmib aprillis uus tükk “Pasjanss”, millega on samuti plaanis ringreisile minna.

Tänavotsa sõnutsi on “Arstilkäik” tuliuus lavastus ja saab näha, kuidas see mandril vastu võetakse. Samas on see ka soojenduseks “Säärasele mulgile”, mida võib omakorda seostada Eesti Vabariigi sajanda sünnipäevaga.

Etendused toimuvad 22. märtsil Järvamaal Türi vallas Oisu rahvamajas, 23. märtsil Järvamaal Albu rahvamajas ja 24. märtsil Tartumaal Elva LendTeatris. “Nendes kohtades oleme ka varem käinud,” põhjendas Elli Tänavots esinemiskohtade valikut. “Meil on sealt positiivsed kogemused, meid on nendes kohtades hästi vastu võetud ja nüüd soovime end seal taas näidata.”