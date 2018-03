Saaremaale kodus kindel võit

Balti meeste võrkpalliliigas võõrustas Saaremaa Võrkpalliklubi kolmapäeval Rakvere Võrkpalliklubi, keda võideti 3 : 0, ja sellega tõusis meeskond Pärnu ees taas liidriks.



Kuressaare spordihoones mängitud kohtumises oli domineerivam pool Saaremaa meeskond, kuigi esimene geim võideti napilt 29 : 27. “Geimi lõpp oli punkt-punktis, kuid võidu võtmiseks oli koht 24 punkti pealt olemas, aga ise andsime selle käest ära. Järgmised geimid olid siiski juba kontrollitavamad,” märkis peatreener Urmas Tali.

Pea kõigile meestele mänguaega andnud Urmas Tali hoolealused ründasid kahes järgmises geimis mitmekülgsemalt, lõid teravat servi ja olid blokis kindlad. Saaremaa valitses mängu ning võitis 25 : 17 ja 25 : 19.

“Teises ja kolmandas [geimis] saime hoo sisse,” märkis peatreener. “Rakvere alustas küll mängu hästi ja väike ehmatus ta oli, aga me ise alustasime ka passiivselt, kuid õnneks tuli meestel mänguisu tagasi.”

Saaremaa jahib jätkuvalt koos Pärnuga põhiturniiri esikohta. Punkte on Saaremaal nüüd 63 ja peetud on 24 kohtumist. Enne Saaremaa ja Rakvere mängu liidrikohal olnud Pärnul on samuti peetud 24 kohtumist ja punkte 62.

Saaremaal on ees veel kaks kohtumist Lätis RTU/Robežsardze ja Jelgava vastu, Pärnu kohtub Järvamaa ja Selver Tallinnaga. Urmas Tali hinnangul on põhiturniiri võidust siiski veel vara rääkida, sest Lätis on kaks rasket mängu tulemas. “Riia ja Jelgava mehed on kodus head, keskendume neile ja vaatame, mis saab,” lausus ta.

Saaremaa meeskonnas jagus punkte väga ühtlaselt, sest Rauno Tamme tõi 9, Hindrek Pulk, Konstantin Ryabukha, Helar Jalg ja Siim Põlluäär 8 punkti. Rakvere poolel panustas Andris Õunpuu 11 ja Siim Ennemuist 6 punkti.