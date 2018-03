ELMI EPRO 75: Abruka saar ja saareelanikud on juubilaril südames

Täna saab 75-aastaseks Abrukal sündinud ja seal üles kasvanud Elmi Epro. Saarte Hääle lugejatele on see visa saare naine ammune tuttav.

Aastaid on ta lehele kirjutanud arvamuslugusid peamiselt elu pahupoolest. Autorina otsib ta probleemidele lahendust ja pakub omapoolseid soovitusi kitsaskohtadest ülesaamiseks.

Elmi on kirjutanud hulga lugusid ka inimestest. Peaaegu alati on portreteeritavateks olnud Abruka saare mehed ja naised.

Eesti põllumajanduse akadeemia agronoomina edukalt lõpetanud saare neiule pakuti tööd mandrimaal. Majand, kus Elmi töötas, oli mõned aastad üleliidulise põllumajandusnäituse baasmajandiks Moskvas.

“Siis käidi meilt tihti Moskvas. Ka minul tuli Eesti paviljonis mõned ettekanded teha,” on juubilar ise meie lehe veergudel teada andnud.

Elmi on uhke Abruka saare, Saaremaa ja Eesti riigi üle. Samas näeb ta murekohti ja küsib: “Miks me ei oska tänulikud olla, et meie väikesel rahval on oma riik, samal ajal kui paljudel suurematel rahvastel ei ole kunagi riiki olnud ega tulegi. Miks on meil nii palju kurja kirumist ja üksteisele ärapanemist?”

2010. aasta jõulukuus kirjutas Elmi mitmekülgsest loome­inimesest, Abruka raamatukogu juhatajast Salme Tuulikust, kes sai toona 85-aastaseks. Oma loo pealkirjastas ta “Kogu elu Abruka heaks”. Täpselt samamoodi võiksime ka Elmi enda kohta öelda. Tõsi küll, talvel elab ta rohkem Kuressaares, käib pensionärina töölgi ja mõned aastad tagasi tunnustati teda aasta kojamehe tiitliga.

Juubilari võib nimetada ka suure pere emaks. Tal on olnud neli last, neist üks vaatab ema juubelit taevastelt radadelt. Viiele lapselapsele on ta vanaemaks.

Ka Saarte Hääl ja Kadi raadio soovivad töökale ja sõnaosavale memmele edasiseks erku meelt ja ikka teravat sulge.