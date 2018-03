Terviseamet tuletab meelde, et neljapäevast alates on senise toimeaine sisaldusega rotimürkide müük tavatarbijatele keelatud.



Terviseametile laekunud info kohaselt on ühe hulgimüüja poolt edastatud kaubandusvõrku teade, nagu oleks varasema 0,005-protsendi toimeaine sisaldusega antikoagulantsete rotimürkide müük lubatud jaekaubanduses augusti lõpuni. See ei vasta aga tõele.

Alates 1. märtsist tohib jaemüügis tavatarbijale müüa ainult alla 0,003-protsendi antikoagulantse toimeaine sisalduse ja uue märgistusega hiire- ja rotimürke. Kõrgema sisaldusega antikoagulantsete vere hüübimist pärssivate hiire- ja rotimürkide müügile piirangu seadmise põhjuseks oli oht inimese tervisele ja elukeskkonnale.