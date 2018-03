Hiiumaa tänab appitulnuid

Hiiumaa vallavalitsus tänas riigiasutusi ja ettevõtteid, kes on kiirelt reageerinud ja aida­nud parvlaevaühenduse katkemisest tingitud probleeme lahendada.



Vallavalitsus on teinud head koostööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeameti ja veeteede ametiga ning parvlaevaoperaatoritega AS Kihnu Veeteed, OÜ TS Laevad ja lennuoperaator Transaviabaltikaga, et tagada operatiivne kaupade ja inimeste vedu mandrile ja Hiiumaale, edastas vallavalitsus pressiteate vahendusel.

“Hiiumaa tunnustab ja tänab kõiki osapooli kiire tegutsemise eest!” ütles vallavanem Reili Rand. “Alates teisipäevast oleme suhelnud erinevate ettevõtjatega ja aida­nud kaasa, et kiiresti rikneva toidukauba vedu ei peatuks ja kaubaautod saaksid Hiiumaa–Saaremaa liinil eelise,” lisas Rand pressi­teates. “Ettevõtjad on olnud väga mõistvad,” märkis ta.

Vallavanem tunnustas koostööpartnereid, kelle kiire tegutsemise tulemusel oli võimalik neljapäeval avada erakorraline Heltermaa–Virtsu laevaliin ning lisada lennureise Tallinna–Kärdla liinile ja Sõru–Triigi parvlaevaliinile.

Vallavalitsus on alates möödunud sügisest suhelnud maanteeameti, MKM-i ja veeteede ametiga, et tagada Rukki kanali süvendamine, mis on lubatud ette võtta tänavu suvel.

Häired Rohuküla–Heltermaa parvlaevaliinil tekkisid teisipäeva hommikul seoses madala veeseisuga ning esimesed reisid jäid ära samal päeval. Kolmapäeval laevaliiklus korraks taastus, kuid õhtul hakkas veetase taas langema ja liiklus seiskus. Neljapäeva õhtul avati uus erakorraline laevaliin Heltermaa–Virtsu. Reise on lisatud nii Sõru–Triigi parvlaevaliinile kui ka Kärdla–Tallinna lennuliinile.