JUHTKIRI: Saarlaste pärast

Tohtritest – nii eri- kui ka perearstidest – on Saaremaal ikka nappus. Kui mõni ametikoht priiks jääb, pole seda sugugi lihtne täita.

Seda enam on põhjust rõõmustada, kui keegi arstidest on otsustanud, et just Saaremaa on elamiseks ja töötamiseks kõige õigem paik. Ja et siin on palju parem kui mandril või põhjanaabrite juures. Just nii leiab doktor Lii Saare mantlipärija Tanel Martis, kes maikuust alates hakkab Kuressaares patsiente vastu võtma. Käies linnas tööl mitmekümne kilomeetri kauguselt Mustjalast.

Kuigi dr Martis on hoopistükkis Tartumaa mehi, on talle hingelähedane ka Saaremaa – siinne loodus, meri ja eelkõige inimesed. “Juba ainuüksi nende inimeste pärast tasub Saaremaale tulla ja neid perearstina aidata nii palju, kui oskan,” ütles dr Martis. Ehk suudame ka meie, saarlased, selle arvamuse väärilised olla. Ja hoida pöialt, et dr Martise suguseid Saaremaa-fänne oleks rohkem.