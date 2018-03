Kantsler: eraomand annab ka kohustused

“Hüljatud kortermajade probleemi Saaremaal õnneks pole, küll aga on saarlased kurtnud selle üle, et paljud kinnisvara omanikud ei hoolitse oma hoonete eest, lastes neil tühjana laguneda,” ütles sel nädalal Saaremaad külastanud õiguskantsler Ülle Madise.



Üks asi, mille osas on Saaremaal kindlasti parem olukord kui mujal Eestis, on hüljatud kortermajad. Kohtla-Järvel, kus hiljuti käisime, on need hüljatud hooned aga väga suur probleem. Leidub suuri kortermaju, kus pool elanikest on minema kolinud, teine pool aga, kes ei kavatse lahkuda, ei taha, et nende kinnisvara häviks. Saaremaal puhkajana ja eraviisiliselt ringi sõites ma taolisi asumeid õnneks näinud ei ole.

Kurdavad kolemajade üle



Saarlased on aga kurtnud inimeste üle, kes – kasvõi siinsamas Kuressaares – ei tee oma maju korda. Samuti ollakse mures vaidluste pärast muinsuskaitsega.

Muidugi küsime vallavalitsusest selle kohta, kas omavalitsus saab teha ettekirjutusi, et hoonete fassaadid oleksid korras ega oleks mahajäetud maju, kus alaealised käiksid alkoholi tarvitamas, keegi lõket teeks või kellelegi võiks ohtlik sein kaela kukkuda. Selles, et niisuguseid lagunenud hooneid on ka Saaremaal, ei saa süüdistada vallavalitsust – eks omavalitsus püüa olukorda lahendada nii, nagu oskab.

Minu käest on küsitud, kas omavalitsusel on õigus sundvõõrandada lagunev ja seetõttu ohtlik hoone, millega omanik ei ole aastaid midagi ette võtnud. Minu mälu järgi siin sundvõõrandamiseks alust ei ole. Võimalik on aga kehtestada heakorraeeskiri, mis ei luba pidada ohtlikke või siis linna väljanägemist kahjustavaid hooneid.

Püha ja puutumatu?



Võimalik on teha ettekirjutusi ohtliku ehitise lammutamiseks, fassaadi kordategemiseks, tühjaks jäetud krundi täisehitamiseks. Nende täitmiseks on mehhanismid olemas.

Olen aga nõus, et kinnisvara omanike mõjutamine on tehtud keeruliseks. Väga paljud inimesed, kaasa arvatud arhitektid, elavad usus, et eraomand on püha ja puutumatu. Põhiseaduse järgi see nii aga ei ole. Eraomand annab küll õigused, ent annab ka kohustused.

Seega on kolemajade probleemi minu hinnangul võimalik lahendada, aga see on asi, mida nii Saaremaal kui ka üle kogu Eesti on tarvis selgitada.