Muhu vallavolinik Igor Gräzin plaanib sillaküsitlust

Muhu vallavolikogu liige Igor Gräzin kinnitas Saarte Häälele, et kavatseb minna volikogusse sooviga korraldada muhulaste seas sillateemaline arvamusküsitlus. Silla vastu olev Gräzin ütles, et võimalus on küsitlust korraldada kahte moodi. Kas siis koguda lihtsalt allkirju või teha vallavolikogu poolt ametlik küsitlus.



Igor Gräzin ise on Muhu volikogust suvel lahkumas. Nimelt on praegune europarlamendi saadik Kaja Kallas öelnud, et loobub suvel oma kohast ja tuleb Eestisse. Kallasest saab suure tõenäosusega järgmine Reformierakonna juht. Kallase asendusliige on Igor Gräzin. Europarlamendi liikmena ta Muhu volikogusse kuuluda ei saa. Gräzini sõnul saab ta sel teemal praegu rääkida vaid rõhuga sõnal “kui”. Ta kinnitas, et kui Kallas nii otsustab, siis on tema europarlamenti minemas. Europarlamendi praegune koosseis lõpetab 2019. aasta esimesel poolel.

Vastavalt seadusele ei ole Igor Gräzinil tagasiteed Muhu volikogusse siiski enne kui valituks osutumise korral järgmiste valimiste ajal 2021. aastal.