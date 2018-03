Pädaste uus peakokk on Poola tipptegija

Adrian Klonowski (fotol) on Pädaste hotelli teatel noor ja silmapaistev kokk Poolast. Klonowski on hiljuti töötanud peakokana Läänemere sadamalinna Gdanski restoranis Metamorfoza, mis on üks sealsetest parematest restoranidest.



Adriani inspireerib sügav uudishimu, ta armastab puhtaid tooraineid ja lihtsaid roogasid. Ta naudib koostööd looduse ja värske toorainega.

Adriani toiduvalmistamise ja säilitamise stiilis ilmneb Põhjamaade mõju. Adrian on põnevil võimalusest arendada nii ennast kui ka Pädaste mõisa meeskonda Põhjala saarte köögi otsingutel.