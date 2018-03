PILTUUDIS: ShoeShop kolis Grete poe külje alla

Endise Pallopsoni äri ruumes tegutsenud ShoeShop’i kingapood avas eile uksed uues kohas – Grete rõivakaupluse ja Euronics’i elektroonikapoe vahel Tallinna tänava ääres.





Kingapoe omanik Kalmer Mäekallas tõdes, et uues kohas on nii pinda kui ka kaupa rohkem. “Kaubavalik on laiem, sest siia mahub lihtsalt rohkem,” selgitas ta. Avamise puhul on paljud kingad-saapad ka tavapärasest taskukohasema hinnaga. Päris suur hulk jalavarje on praegu ShoeShop´is isegi poole odavamad kui tavapäraselt.

Varem on Mäekallas kinnitanud, et paari aasta eest Kuressaares avatud kingapoel läheb iseenesest hästi. “Kurta ei saa, aga eks alati võiks veel paremini minna,” lisas ta.