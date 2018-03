Prokurör: karistus ei peagi kerge olema

Prokurör nõuab Saaremaa möödunud aasta kõige traagilisema liiklusõnnetuse põhjustamises süüdistatavale naisele tingimisi vanglakaristust, kannatanud küsivad 30 000 eurot valuraha.

Kuressaare kohtumajas algas eile kohtumõistmine 25-aastase Jannely üle, keda süüdistatakse kolme lapse ema surma põhjustamises mullu 8. juulil kella kolme ajal päeval.

Prokurör Rainer Amur ütles avakõnes, et ilm ja nähtavus olid õnnetuse toimumise hetkel head. Audis olid lisaks Jannelyle tema abikaasa ja väike tütar.

Kuna perekond ei ole kohalik, oli roolis istunud Jannely pilk suunatud navigatsiooniseadmele, mitte sõiduteele. Seetõttu jäi tal märkamata nii 200 meetrit enne ristmikku hoiatav liiklusmärk “Peatu ja anna teed” kui ka stoppmärk ning joon ristmikul.

Eiras liiklusmärki



Sestap juhtuski Saia ristis õnnetus, kus Audi sõitis täiskiirusel sisse mööda peateed liikunud Opelile. Viimase roolis oli Jüri Ader, kõrvalistmel tema 50-aastane abikaasa, 2008. aastal Saaremaa aasta ema tiitliga pärjatud Liili, ning taga 14-aastane poeg Timo.

Kokkupõrkes sai põhilise löögi kõrvalistmel olnud pereema, kes õnnetuse tagajärjel hukkus. Roolis olnud abikaasa kaotas teadvuse. Ainsana ei kaotanud meelemärkust poeg Timo, kes kraavi paiskunud ja üle katuse rullunud autost esimesena välja sai. Õnnetuses said kannatada ka Jannely abikaasa ja laps.

Prokurör märkis, et iga sõidukijuht on kohustatud järgima liiklusseadust ning eriti võõrastel teedel liigeldes peaks tähelepanu olema kõrgendatud. Audi roolis olnud naise tähelepanu oli suunatud aga navigatsiooniseadmele ja kõik hoiatavad märgid jäid tal märkamata, mis viiski traagilise õnnetuseni.

“Mitte miski ei takistanud tegelikult neid märke nägemast. Politseiametnik tegi hiljem ka kontrollsõidu, tehes kindlaks, et nähtavust ei varjanud ka puud ega põõsad,” märkis prokurör Amur. Ta lisas, et navigatsiooniseadme kasutamine ei ole keelatud, kuid see ei tohi juhti häirida tema põhilises tegevuses, milleks on liikluse jälgimine ja auto juhtimine.

30 000 eurot kahjutasu



Peateel liikunud Opelis olnud kannatanutel olid turvavööd nõuetekohaselt kinnitatud. Kummagi sõiduki juhil ei tuvastatud joovet ega kiiruseületamist. On selge, et õnnetus ei olnud põhjustatud meelega, vaid toimus ettevaatamatusest. Jannely tunnistas end ka juhtunus süüdi. Jannely sõnul on tal endiselt vaimselt ääretult raske. Hukkunu perekonna poole pöördudes ütles ta, et kahetseb oma tegu ja palub kannatanutelt väga vabandust.

Kannatanud Jüri ja Timo esitasid tsiviilhagi, milles nõudsid mittevaralise kahju hüvitamiseks mõlemad 15 000 ehk kokku 30 000 eurot läbielatud kannatuste eest.

Arvesse võeti näiteks seda, et kannatuste eest on kohtupraktikas makstud summad olnud vahemikus 5000–50 000 eurot, ning ka seda, et hukkunu poeg oli kõige toimunu tunnistajaks ja nägi pealt ema surma.

Süüdistatav summaga nõus ei olnud ning palus, et kohus ise otsustaks, missugune oleks õiglane hüvitussumma.

Tervisekahjustuse eest on kindlustus praeguseks Jürile hüvitanud 2000 eurost 1500 ja Timole 300 eurost 100. Matusekulud suuruses 2750 eurot tasus Jannely perekonnale kahes osas ning sai hiljem kindlustuse kaudu raha tagasi.

Lisaks kannatanute esitatud tsiviilhagi suurusele oli vaidlusmomendiks ka süüdistatavalt juhiloa ajutiselt ära võtmine. Rainer Amur nõudis Jannelyle karistuseks kahe aasta pikkust vangistust, millest lühimenetluse tõttu võetaks maha üks kolmandik, mis teeks karistuse pikkuseks üks aasta ja neli kuud. Selle palus prokurör jätta tingimisi kohaldamata kahe aasta pikkuse katseajaga.

Ei peagi kerge olema

Samuti leidis prokurör, et lisakaristusena tuleb süüdistatavalt kuueks kuuks võtta juhiluba. Olgugi et see teeb mehe välismaal töötamise tõttu enamasti üksinda lasteaiaealist last kasvatava ja töötava ema elu keeruliseks, ei peagi karistuse kandmine prokuröri sõnul kerge olema. Kaitsja sellega ei nõustunud, öeldes, et sellisel juhul kaotaks naine töö ning see teeks raskemaks ka kannatanutele kahju hüvitamise.

Kohus peaks otsuse välja kuulutama 21. märtsil.