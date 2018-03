Saarlastel lootus Eesti aasta ettevõtte tiitlile

Juba kümnendat korda tunnustab ärikonsultatsiooni- ja audiitorfirma EY Eesti silmapaistvaid ettevõtjaid. Eesti Aasta Ettevõtja konkursi finalistide hulgas on tänavu üheksa ettevõtjat, kelle seas ka saarlasi, vahendas Postimees.

Konkursi finalistide hulgas on Estonia Klaverivabrik AS ja selle juht, Vilsandi juurtega Indrek Laul. Tegemist on klaveritootjaga, kes toodab aastas keskmiselt üle 200 tiibklaveri, täpne toodangumaht sõltub tellimustest ja klaverite suurustest.

Samuti püüab aasta ettevõtte tiitlit Taxify OÜ, mille loojad ja juhid on Saaremaal sündinud Markus Villig ja tema vend Martin Villig.

Taxify on transpordiplatvorm, mis vahendab taksoteenust, ettevõtte asutas Markus Villig 2013. aastal. Taxifyl on üle viie miljoni kliendi enam kui 20 riigis.

EY Eesti aasta ettevõtja tiitli omanik tehakse teatavaks 15. märtsil toimuval pidulikul galaüritusel.