Madalast veetasemest tingitud hädaolukorra tõttu avatud Virtsu–Heltermaa laevaliin tõmbas kriipsu peale ka üle Suure väina kulgeva jäätee rajamise plaanidele.





Spetsialistide hinnangul kiirendas laevaliini avamine lõpliku selguse saamist, kuna viletsate jääolude tõttu poleks jäätrassi Suurel väinal nagunii avatud.

Maanteeamet taotleski ametlikult laevaliikluse keelu lõpetamist just kehvade jääolude tõttu. Selle taotluse veeteede amet ka rahuldas.

“1. märtsi seisuga olid Heltermaa ja Rohuküla ning Virtsu ja Kuivastu vahel ebasoodsad jääolud ehk vajalik paksus ei olnud saavutatud,” ütles maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla. Virtsu–Kuivastu trassi puhul soosis otsuse tegemist hiidlaste laevaliikluse probleem ning Heltermaa–Rohuküla jääteed ei oleks valmis jõutud ka siis, kui jää oleks millalgi vajaliku paksuse saavutanud. “Selle trassi pikkus on ca 26 km ning tõenäoliselt saabub enne kevad,” märkis Vaidla.

Ööl vastu reedet tegi Virtsu–Heltermaa liinil esimese sõidu parvlaev Tiiu, mis sildus Virtsus pärast nelja ja poole tunnist sõitu.

Parvlaev Tiiu väljus Heltermaalt neljapäeva õhtul kell kaheksa. Tiiu kapten Arvo Suurhans ütles ERR-ile, et jääolud väga rasked ei olnud. Aega kulutas hoopis sõidu lõpuosas tehtud paus, et anda teed Virtsu sadamast väljunud Saaremaa parvlaevale Piret.

Abruka saarevaht: üle jää ei maksa veel tulla



Olgugi et jääolud paistavad korralikud, ei soovita Abruka saarevaht ja merepäästja Rein Lember veel hakata Saaremaalt üle jää Abrukale tulema. “Kui väga ekstreemi tahta..,” sõnas Lember ja lisas, et seda pole vahest siiski vaja. Kohati on jää paksus vaid 12 cm.

Tema sõnul ulatub jää küll kaugele Abruka taha, kuid kohati on olud ettearvamatud. Lember selgitas, et merel on oma eripärad ja liikumised ning see puudutab ka jääd, mis paiguti võib olla üsna õhuke ja ohtlik.

Saarevaht märkis, et tasuks ikka veel jää kasvu oodata. Kui kellelgi on aga hädasti vaja Abrukale tulla, siis tuleks enne kindlasti Abrukale ja merepäästjatele oma jääle minekust teada anda.

Sarnaselt Abrukaga ei soovitata ka Vilsandile üle jää teele asuda. Sealne elanik ja ise küll üle jää tulnud Jaan Tätte hoiatab, et võõrastel ei maksa mitte mingil juhul jääd mööda minema hakata.

Allikate ja voolukohtade peal on jää õhuke ja ettearvamatu. Samuti on merel lumevaalud ja võimalikke radu pole tähistatud.