Uus perearst eelistab Soomele Saaremaad

Kevadel pensionile mineva doktor Lii Saare asemel nimistu perearstiks hakkav Tanel Martis rõõmustab võimaluse üle Saaremaal elada ja tööd teha.





“Need aastad, mis oleme suvesaarlastena Saaremaal veetnud ja kohalikega suhelnud, on mulle näidanud, et Saaremaa rahvas on tore rahvas,” ütles dr Martis, kelle terviseamet kinnitas perearstiks alates 1. maist. “Juba ainuüksi nende inimeste pärast tasub Saaremaale tulla ja neid perearstina aidata nii palju, kui oskan.”

Tanel Martis on Tartumaa mehi – Tartu Raatuse gümnaasiumi vilistlane, lõpetanud Tartu ülikooli töötervishoiu korralduse ja peremeditsiini alal, töötanud sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna peaspetsialistina ja kaitseministeeriumi tervishoiuosakonna nõunikuna.

Viimases ametis kuulus tema ülesannete hulka kaitseväelaste ja kutsealuste kaitseväkke kõlblikkuse normide ja kriteeriumide, samuti arstlike komisjonide kohta käiva seadusandluse väljatöötamine.

Ligi 15 aastat on Martis töötanud

üldarstina Soomes. “Eesti mõistes vastab see amet perearsti omale,” märkis ta. “Tööülesanded on mul olnud tavalisest gripiravist väikeste lõikusteni välja.”

Esimest korda läks Martis Soome oma sõnul 2004. aastal. “Kui aga 2010. aastal ülikoolis peremeditsiini residentuuri lõpetasin, kolisin tagasi, sest toona oli Tartus ja selle ümbruses töökohta leida raske,” lisas ta.

Suvesaarlane sai Martisest viie aasta eest. “Ostsime Ninase külla väikese krundi, kuhu ehitasime suvila,” rääkis tohter. “Kui seal kaks suve veetnud olime, mõtlesime, et kuna tegemist on nii ilusa ja ajalooliselt põneva paigaga, otsime endale parema suvekodu.”

Sobiv maja leitigi Pangal. “Praegu renoveerime seda,” märkis Tanel Martis, kes praegu valmistub Soomest tagasi Eestisse kolima.

“Usun, et Saaremaa on just see koht, kus minutaolisel inimesel meeldib elada,” ütles Martis, kinnitades, et kirev ja kiire elu teda kui rahulikku inimest ei köida, vaid hoopis väsitab. Tema meelisajaviited on jalutada metsas ja mere ääres, ujuda ja võimalusel käia sukeldumas.

Ehkki Pangalt Kuressaarde on tubli nelikümmend kilomeetrit, igapäevane sõit kodu ja töökoha vahet tohtrit ei heiduta. “Soomes olen pidanud tööle sõitma ka seitsekümmend kilomeetrit,” nentis ta.

1. maist lubab Tanel Martis olla oma tööpostil Kuressaares. “Mul on väga hea meel, et doktor Lii Saare juures töötav õde otsustas ka minu juurde õeks jääda,” sõnas dr Martis.